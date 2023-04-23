國家打詐中心 北中南設站

內政部長林右昌表示，行政院已經修法送立法院審議，網路投資廣告將採實名制。（記者盧賢秀攝）

2023/04/23 05:30

〔記者鍾麗華、盧賢秀／綜合報導〕行政院下月將核定「打詐綱領一．五版」，據透露，打詐中心除近期將增加人力外，也規劃在北中南成立工作站，提升查緝量能。打詐國家隊去年七月啟動至今，已減少民眾近七十億元財損，「打詐一．五」將輔導電商導入「隱碼技術」防個資外流，同時把地方政府、社會團體等納入分工。

去年金融機構臨櫃關懷攔阻詐騙金額約四十二．四億元，比前年十八．六億元成長一二八％；去年查扣不法所得廿二．一億元，較前年六．二億元成長二五六％；「圈存止扣」機制去年為三．一億元，也比前年二．三億元成長三十五％；去年全年總計減少民眾財損六十七．六億元。

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行政院已將「打詐五法」送立法院審查，政院官員強調，打詐國家隊的隊形與人力要強化與擴增；擔任打詐國家隊幕僚的刑事局打詐中心，將整合「一六五反詐騙諮詢專線」人力，同時也將成立北中南工作站。

此外，數位部也將輔導電商導入「隱碼技術」，減少個資外流風險，已有大型電商導入隱碼技術後，有效減少八成個資外流。金管會日前也說明，銀行公會已掌握詐騙集團常用的三十種態樣，今年七月就可建立模型納入風險控制系統，未來會滾動增加，只要具有監控價值就會納入。

林右昌︰建立「紅色通道」請LINE下架詐騙廣告

另一方面，內政部長林右昌日前拜訪LINE的管理公司，他表示，已達成建立「紅色通道」共識，針對重大急迫性的犯罪案，警方可通過「紅色通道」請LINE業者立即下架詐騙廣告，遏阻民眾的財損。

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