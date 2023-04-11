緝毒犬再揪2嫌 大帝國舞廳4人涉販毒聲押

緝毒犬在另兩名小大班的置物櫃中，嗅出毒咖啡等毒品。 （資料照）

2023/04/11 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署前天拂曉指揮憲警百餘人，出動緝毒犬，大舉搜索高雄市大帝國舞廳，搜出K他命毒品，帶走四十九名舞小姐、幹部及舞客偵訊，原被鎖定涉嫌販毒的兩名「小大班」（大班助理）外，緝毒犬意外建功，在另兩名小大班的置物櫃中，嗅出毒咖啡等毒品，檢方昨天將四人聲請羈押禁見。

毒藏置物櫃 被狗狗嗅出

大帝國舞廳前天遭高市經發局依違反毒品危害防制條例，採最重處分裁處勒令歇業，前天起業者已先行配合主動歇業。

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橋頭地檢署檢察官楊翊妘指揮岡山警分局、高雄市警局刑警大隊及憲兵單位，九日凌晨一時許，持搜索票前往高雄市大帝國舞廳執行毒品查緝，查扣K他命十八包、毒咖啡包一○九包，現場查獲王姓、朱姓、陳姓、黃姓等四名「小大班」涉嫌在舞廳內販賣第三級毒品K他命。

據了解，四名小大班疑分屬不同的毒品供應鏈，檢警原本鎖定六十歲王姓、與卅九歲朱姓女子在舞廳內涉嫌販毒，在搜查行動中，緝毒犬意外在另一名黃姓小大班置物櫃中嗅出異樣，起獲七十三包毒咖啡，另一名陳姓小大班也被查獲。

全案總計九人遭移送橋頭地檢署複訊，王姓等四名小大班犯罪嫌疑重大，所犯屬重罪且有串證之可能，向法院聲請羈押禁見，一人三萬交保、其他四人持有五公克三級毒品均已請回，另三名證人訊後也予請回。

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