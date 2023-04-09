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    母遭囚傳訊9、5 兒查定位救人

    單親媽小芸被前男友囚禁旅館性侵凌辱，兒子透過手機定位救出母親。示意圖（路透資料照）

    單親媽小芸被前男友囚禁旅館性侵凌辱，兒子透過手機定位救出母親。示意圖（路透資料照）

    2023/04/09 05:30

    遠端登入她的Google帳號 發現囚禁地 報警救出

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕卅八歲何姓男子要求前女友小芸（化名）把舊衣物帶去旅館還他，結果小芸被何男囚禁在旅館內性侵長達八小時，小芸偷偷用手機傳送「九」、「五」兩數字向外求援，兒子看到後透過GOOGLE帳號定位查詢，發現母親落腳某旅館，報警順利救出母親並逮捕何男，高雄地院依強制性交罪判何男四年徒刑。

    分手男友死纏不放

    判決指出，小芸和何男分手後，帶著兒子回前夫家暫住，何男不甘心，多次傳送「我跟你說每天都有人砸車跟房子吧」、「我要你全家死」恐嚇小芸，威脅跟他復合；小芸不理會，何男仍死纏不放，二○二一年七月八日下午三時許，何男要求小芸把他的舊衣物帶去旅館還他。

    誘進旅館性侵凌辱

    小芸想和何男徹底結束，於是帶著舊衣物去旅館，本打算交給櫃台轉交，但何男拒絕，指名要她親送，小芸無奈把衣物帶進何男房間，表明自己只待十分鐘就走，何男卻搶走她手機、推倒抱上床，性侵凌辱長達八小時。

    小芸事後趁何男熟睡之際，偷偷拿回手機傳送「九」、「五」二字（「救我」之意）向前夫求援，前夫把訊息拿給小芸的兒子看，兒子認為母親可能遇劫，於是登入母親的GOOGLE帳號查詢手機定位，發現母親落腳於新興區某旅館；小芸前夫趕往旅館查看，看到小芸的機車就停在旅館門口，立即報警，警方協助順利救出小芸，並逮捕何男。

    高雄地院審理時，何男否認強迫，辯稱是合意性交，但法官根據旅館人員的供詞，發現小芸被性侵時曾大聲呼救，引來鄰房注意向櫃台人員反映，且小芸驗傷時下體有撕裂傷，故不採信何男說詞，依強制性交罪判刑四年；小芸另提民事求償八十萬元，法官判何男應賠償五十萬元。可上訴。

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