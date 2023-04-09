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    急難救助 善用手機定位

    如何運用手機求援

    如何運用手機求援

    2023/04/09 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕高雄一名單親媽遭前男友囚禁，透過LINE傳送暗語對外求援，兒急中生智，遠端登入她的Google帳號，透過「尋找我的裝置」功能成功定位手機位置，及時救回媽媽，顯示只要善用科技，開啟手機的衛星定位，即可在需要急難救助時盡速獲援。

    現今手機無論是安卓或蘋果IOS系統，只要隨時開啟定位並保持網路連線，就可以相同帳號登入另一台裝置，遠端精準監控手機所在位置。

    安卓系統先登入Google帳號，進入「尋找我的裝置」後，可與手機同步連線；IOS系統是使用Apple ID登入iCloud，進入「尋找」。惟不管哪一種系統，手機都應開啟定位、連上網、並設定同意「使用尋找我的裝置」或「尋找我的iPhone」。

    打開LINE 也能知所在地

    倘若自己亟需急難救助，但對方卻沒有帳號密碼，此時只要有網路及開啟定位，亦可打開LINE，進入兩人對話框，點選「位置資訊」，按下分享，就可顯示目前所在地讓對方知曉；如果收不到網路但有手機訊號，可試試開啟「Google地圖」，按下定位符號，長按所在地的藍點後出現經緯度，複製下來，透過SMS訊息傳送位置給對方。

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