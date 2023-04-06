律師：告遺棄有難度 老夫妻可請求扶養費

鄰居表示，老夫婦之前一直睡在老家巷口的福德祠。 （記者歐素美攝）

2023/04/06 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市七旬黃姓老翁與妻子無家可歸，老夫妻的子女表示無力扶養，因此「住」在豐原區一家超商一個多月；律師陳鶴儀及吳俊儒皆表示，黃姓老夫妻依民法可向子女請求扶養費，若子女生活困難，法院可酌減子女的扶養義務；但因黃姓老夫妻兩人身體還算健康，並非無自救能力，應難構成刑法上的遺棄罪。

夫妻身體還算健康 非無自救能力

律師吳俊儒表示，刑法上遺棄罪在於被遺棄人「有無自救能力」，依新聞來看，該父母身體還算健康，不算是無自救能力，難構成刑法遺棄罪；民法上來說，子女有扶養父母的義務，父母只要是不能維持生活，就可以跟成年兒女請求扶養費，但如果子女本身生活困難，法院還是可以酌減子女的扶養義務。

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律師陳鶴儀詳細說明指出，按民法第一一一四條、第一一一七條規定，子女對父母負有扶養義務，只要父母不能維持生活，子女就應善盡照顧父母的扶養義務，不能僅以「無能力扶養」，即免除扶養義務；另按民法一一一八條規定，若子女因負擔扶養義務，使自己不能維持生活，因父母為子女的直系血親尊親屬，因此亦僅能減輕，但不能免除扶養義務。

陳鶴儀指出，黃姓老夫妻可依民法訴請子女盡扶養義務，向子女請求扶養費，而子女是否無力扶養，應由法院認定及減輕扶養義務；但這尚無法構成刑法「遺棄罪」，因遺棄罪的對象，需是無自救力之人，無自救力係指自己無維持生存上所必要之能力，而有生命危險的情況，非家無恆產而無力自給。

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