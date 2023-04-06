兒變賣房產 7旬老夫妻流浪住超商

警方到場了解黃姓老夫妻為何長「住」超商。（記者歐素美攝）

2023/04/06 05:30

中市社會局先安置

將與子女討論後續

〔記者歐素美／台中報導〕台中市七旬黃姓老翁及妻子帶著包袱「住」在豐原區一家超商一個多月，民眾發現PO網，警方獲知昨介入聯絡其子女，並通知社會局安置，但老夫妻子女皆表示無力撫養，中市社會局表示，老夫妻領有中低收老人生活津貼，為家防中心服務個案，已先安置，將協調其子女討論後續租屋及撫養等問題，避免兩人再度流落街頭。

房東不讓供奉牌位

「走一步算一步」

黃姓老翁與妻子昨坐在超商內，兩個袋子裝著幾乎全部的家當，老翁因跌倒、臉部有傷，黃妻說，兒子今年二月賣掉房子後，帶他們到潭子租屋，因房東拒絕他們供奉祖先牌位，住不到一個月就搬走。他們曾帶著祖先牌位到處流浪，到處籌錢，前幾天終於安置好祖先牌位，她和老伴卻不知何去何從，無奈地說「只能走一步，算一步」。

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陌生人伸出援手

寄錢在超商供餐

超商店員表示，老夫妻在超商「住」約一個多月，有愛心人士寄錢在超商，叮嚀提供食物給老夫妻食用，超商也會提供即期食品供兩人充飢；豐原分局昨獲知將老夫妻帶回派出所，並通知其子女，但女兒上有公婆、下有三名孩子，表示無法接爸媽同住，老夫妻也不想麻煩女兒；兒子則表示，自己居無定所，無力撫養，社會局已將老夫妻就近安置。

當地里長表示，今年獲知老夫妻狀況，除協助申請低收補助，也幫助申請急難救助，只要老夫妻有需要就幫忙；社會局表示，今年三月十七日接獲通報緊急安置老夫妻，但兩人住三天即擅自離去，社工三月廿九日才在超商見到兩人，表示要協助安置，老夫妻希望在豐原區租二房一廳、有廚房，租金一萬兩千元以下。

住不慣？棄養？

兒女都說無力撫養

社會局指出，老夫妻兒子變賣房子後，曾幫忙兩老租房，一處因老夫妻堆積物品，房東不願繼續承租；一處老夫妻認為空間太小。社會局將函文請其子女出面召開親屬協調會議，商議老夫妻後續生活照顧安排事宜，若老夫妻要提告棄養也會協助。

鄰居表示，老夫妻的兒子因為繳不起貸款才賣房，老夫妻住不慣外地，跑回老家巷口的福德祠住，女兒晚上都會送便當到福德祠給老夫妻食用，因日前下雨，老夫妻才跑去超商睡。

警方將老夫妻兩人帶回派出所，通知社會局安置。（記者歐素美攝）

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