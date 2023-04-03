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    4個月 中警促臉書撤2490詐騙廣告

    台中市警局已把「投資詐欺」列為反詐騙重點。（警方提供）

    台中市警局已把「投資詐欺」列為反詐騙重點。（警方提供）

    2023/04/03 05:30

    記者張瑞楨、許國楨／專題報導

    詐欺騙術一再翻新，警方發現，新興「投資詐欺」的主要受害人，多是有高學歷的中產階級，包括老師、醫師，貪念加上信任名人效應，騙徒又用臉書等社交平台推播廣告，是這種詐欺猖狂之因，以台中市為例，市警局去年十一月至今年三月底，已函請臉書下架二四九○篇疑似詐欺的投資貼文，高居各縣市警局之冠。

    高居各縣市警局之冠

    您是否於臉書，見到下述短片？一名打扮優雅的女士，進入計程車內，「師傅」（司機，中國用語）正在啃麵包，「師傅」告訴女士，他的股票全部套牢，相當悽慘，女士就介紹他「大數據診股神器」（或智能診股神器），只要輸入購買的股票代碼，就能分析這支股票的前景。

    這是人工智慧AI萬能？還是大數據厲害？中市警局刑警大隊經濟組長吳柏寬，曾追蹤這些短片，他發現是「掛羊頭賣狗肉」，行騙伎倆都一樣，對方會先要求加入LINE投資群組，之後再下載APP，或到伺服器設於國外的網站，輸入資料建立帳戶，之後的操作方式，就跟被害人詹醫師等人失金過程一樣，「加入會更慘」。

    他說，可能是這種來自中國的短片，說服力太低，近年台灣紛紛出現假冒名人的投資詐欺廣告，包括知名主播沈春華，「兆華與股惑仔」的投資理財節目主持人兆華，以及理財名人「股癌謝孟恭」，甚至連作家、節目主持人吳淡如，都被盜用於投資詐欺廣告，「貪念加上信任（崇拜）名人效應，詐欺成功機會就大升」。

    警政署還發現，上述廣告短片、一頁式廣告，最常透過臉書散發，警政署已與臉書達成協議，台中市警局從去年十一月至今年三月底，就通報給警政署，協調臉書下架高達二四九○篇涉詐的廣告貼文，其中又以「台股實戰分析」、「某某老師股友社」、「養套殺策略解密」、「股市高勝率心法、進群（LINE）免費，把握布局時機」的廣告最多。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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