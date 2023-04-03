中警曝詐騙3手法 「投資詐欺」居首

對於「投資詐欺」，警方雖能抓到下游負責金流的共犯，卻很難抓到首腦。（警方提供）

2023/04/03 05:30

醫師、老師都受害 獲利「看得到 領不出」警追到柬埔寨斷線

記者張瑞楨、許國楨／專題報導

李老師去年被推薦參加一個「股市分析社團」，該LINE群組宣稱操盤手是現任跨國公司的執行長，他投入一八○○萬元，很快「帳面」獲利二四○萬，卻是「看得到、領不出來」，氣得寫信要求執行長「還我錢來」，警方歷經一年調查，追到柬埔寨斷線，至今仍是懸案。

請繼續往下閱讀...

這就是這兩年間，擠下「網路購物」、「分期付款」等詐欺手法，件數與單筆受騙金額，都躍居第一名的「投資詐欺」，警政署也警覺此一新興詐欺手法的危害，今年三月間廣發手機簡訊提醒民眾，希望能壓制。

第二名解除分期付款 第三名是假網拍

中市警局刑警大隊經濟組長吳柏寬，以台中市的案件分析說，新興「投資詐欺」已連續兩年（二○二一與二○二二年）不論是件數、金額，都居台中市各類詐欺之首。至於第二名，是已十多年歷史，老掉牙的「解除分期付款」，第三名則是「假網拍」。

刑事局中部打擊犯罪中心就有一件值得警惕的案例，詹姓醫師先加入名為「外匯投資LINE群組」，裡面有自稱投顧老師與會員的騙子約五十人，大唱雙簧吹噓投資外匯、股市與黃金，收益極豐厚的假象，詹醫師忍不住誘惑，加入「Tyson Global」投資網站，先匯款三百萬元試水溫，不到一週獲利六十萬元（廿％），對方也「口頭」願意讓他取回本金與獲利。

詹醫師放下戒心，野心大爆發投入二千萬元，不到兩週獲利高達一倍，大賺二千萬元，帳面總金額四千多萬元，他想獲利了結，騙徒卻要他先繳五百萬元保證金，詹不願意繳，對方遂已讀不回，這些錢都領不回來，中打發現詹醫師匯至人頭帳戶的錢，層層轉匯到廿八個人頭帳戶，只抓到下游洗錢車手，抓不到首腦，這些錢也尚未追回。

市警局刑警大隊偵一隊長謝岳熹也提供類似案例，李老師見到股友社小廣告，加入一個投資的LINE群組，又再加入一個投資網站，該群組盜用某跨國公司執行長之名，這位執行長是台灣人，李老師認為成功企業人士操盤，絕對沒有問題，陸續投入一八○○萬元，眼見獲利迅速達到二四○萬元（約十三％），他就是領不出來，境遇與詹醫師完全相同，氣得寫電子郵件到跨國公司，向執行長討錢，這位執行長相當困擾，委託朋友到台中市警局報案，警方查了將近一年，發現詐欺源頭是柬埔寨，卻也到此斷線，目前偵查中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新興「投資詐欺」請君入甕步驟

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法