官我什麼事專訪》北市警局長：高調明仁會 一定要付代價

台北市警察局長張榮興。（記者黃筠軒攝）

2023/04/01 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕竹聯幫明仁會日前高調舉辦春酒，找上百名辣妹迎賓，行徑囂張，台北市警察局長張榮興（見圖，記者黃筠軒攝）已多次宣示「與黑道勢不兩立」，張榮興接受本報《官我什麼事》節目專訪時強調，警方近來掃蕩幫派，就是將明仁會列為首要目標，打擊黑幫與打擊詐騙同等重要，警方會持續查緝幫派犯罪，同時強化打詐、反詐力道。

壓制黑幫氣焰 防有樣學樣

張榮興表示，明仁會高調舉辦春酒後，警政署、台北市警局即展開一連串掃黑行動，首要目標就是針對明仁會，「棒打出頭鳥」，一定要讓明仁會付出代價；為壓制黑幫氣焰、避免其他幫派「有樣學樣」，警方也透過管道約束、壓制，後續有四場黑幫春酒取消。

請繼續往下閱讀...

張榮興說，北市警方此次掃蕩幫派主要針對其活動場所、堂口或依附為生的營業處所，共查獲三百多人涉及不法，有幫派身分者約六十多人；警方也追查明仁會的不法犯行，台北市刑大逮捕明仁會萬華分會八名成員，其中三人是核心幹部，也曾參加春酒，已聲押獲准。

張榮興說，過去警界曾發生接觸特定對象的風紀案件，導致現今刑警接觸幫派、掌握情資受限，市警局正在研擬精進做法；依過往經驗，許多新生代黑幫從事詐欺與毒品，警方也會從案件中設法掌握黑幫情資。

張榮興認為「警民合作」相當重要，若民眾發現黑幫不法行為一定要報案，民眾線索是偵辦案件的重要案源；若因黑幫而受害，也要勇於出面，警方一定溯源追查、全力偵破。

張榮興提到，近來詐騙犯罪猖獗，北市警方打詐有二大面向，一是讓民眾識詐、不要被騙，二是全力查緝詐騙集團，北市警方已成立獨立的打詐專責小組偵辦。

張榮興說，據統計，詐騙受害金額最多的是投資型詐騙，用穩賺不賠、一夜致富等話術吸引民眾上鉤，其次為網路購物詐騙、分期付款詐騙，看準民眾貪小便宜心態，待民眾下單再編理由行騙。

張榮興強調，民眾要牢記「一聽、二掛、三查證」口訣，接到詐騙電話要冷靜查證。警方也持續加強宣導反詐騙，讓民眾知道詐團話術與手法，例如近來爆紅的AI聊天機器人「ChatGPT」，就有詐團謊稱推出ChatGPT app應用程式，但這一定是詐騙，因為實際上ChatGPT並沒有出app。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法