《雲林》66頭大豬被偷 人抓到肉已下肚

2023/04/01 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕毛豬拍賣價格每公斤達九十元高價，豬成為歹徒覬覦目標，雲林土庫一處養豬場遭竊六十六頭大豬，虎尾警分局獲報過濾路口監視器，逮捕運豬大貨車司機劉男及賴男兩嫌，及收贓的王姓豬農，全案依竊盜罪嫌移送法辦，「贓豬」變豬肉早已吃進消費者肚子裡。

虎尾分局偵查隊長郭建宏表示，二月底接獲許姓豬農報案，指養豬場內有六十六頭大豬遭竊，員警到場蒐證，養豬場的監視器、保全系統都故障，擴大調閱附近路口監視器畫面比對。

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郭建宏說，由於豬隻體型大，要偷走那麼多頭，研判嫌犯對運豬、趕豬及附近路況應該很熟悉，再依據許姓豬農提供失竊時間點大約晚上九時至十時左右，比對後鎖定一輛運豬大貨車及卅九歲劉姓司機。

郭建宏指出，警方拘提劉嫌到案，他矢口否認犯案，並供稱是受委託前往載運豬隻，卻又提不出委託人資料、無法交代豬隻流向，檢察官複訊後聲押獲准。

警方不放棄，後續再擴大調閱鄰近鄉鎮路口監視器畫面，發現有兩輛中型貨車與劉嫌駕駛的運豬車行車路線有重疊，懷疑大豬被換車，進一步將中型貨車的王姓車主拘提到案。

警方指出，王姓車主本身也是豬農，他供出六十六頭大豬是劉、賴兩嫌分別在二月十五日及十九日，開運豬車前往許姓豬農的豬舍偷竊，第一次偷卅一頭、第二次偷卅五頭，再將豬載運到元長鄉一處鄉道與台七十八線涵洞旁路口，王姓車主以廿萬元、廿二萬元收購後，混合自養的豬運到雲林肉品市場拍賣，屠宰後運至市場販售。

據指出，遭竊的六十六頭豬都已是上百公斤的大豬，以目前拍賣價一頭約萬元。

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