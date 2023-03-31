中國3大毒源地 製毒走私危害世界

海巡署查緝人員從涉走私的快艇上起獲一袋袋愷他 命毒品原料。 （圖：海巡署台南查緝隊提供）

2023/03/31 05:30

海巡︰阻絕中國毒品原料走私來台 須跨境合作阻絕於岸際

〔記者王俊忠／台南報導〕中國有三大毒源地，其中西南境外的金三角危害最大，該區是由中國雲南省和緬甸、泰國、寮國交界的湄公河與夜賽河匯流沖積成的三角洲，面積二十多萬平方公里，預估種植罌粟地約一百萬畝，其中和雲南接壤的緬北是產銷海洛因大本營。

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緬北是產銷海洛因大本營

中國西北境外的金新月地區，每年鴉片產量超過三千六百噸，由產地阿富汗繞道印度、尼泊爾入境中國。

金新月年產鴉片3千6百噸

中國東南沿海的廣東、福建兩省則製造安非他命，廣東仍是最大生產地，占全國總量約八十七％，中國境內外不法份子不斷大量走私出境或用於國內製毒，擴大毒品市場危害世界。

廣東是安非他命最大產地

海巡署台南查緝隊強調，要阻絕中國毒品原料走私來台須採跨境合作，與美國及台灣周邊國家建立連繫管道、分享情資，共同打擊毒品走私，其次，積極向上溯源、向下刨根，藉由查獲毒品中小盤與國內製毒工廠，追查幕後金主、毒品來源與走私方式等阻絕於岸際。

海巡署台南查緝隊去年十一月下旬在高雄茄萣外海查獲漁船、快艇走私中國的愷他命原料六二二．三公斤。海巡署偵防分署副分署長劉峻雄指出，倘若原料走私入台，預估可製成第三級毒品愷他命約四三○公斤，以一人次吸一公克毒品計算，可供四十三萬人次吸食，危害甚大。

台南市長黃偉哲昨至台南查緝隊慰勉查緝人員破案辛勞並致贈加菜金，感謝海巡單位及時截獲毒品原料，避免戕害國人健康。

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