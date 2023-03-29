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    百富涉吸金182億 前國安會官員父子起訴

    百富資本控股公司負責人儲開軒曾在臉書上PO出與瑪莎拉蒂跑車的合影。（擷取自臉書）

    百富資本控股公司負責人儲開軒曾在臉書上PO出與瑪莎拉蒂跑車的合影。（擷取自臉書）

    2023/03/29 05:30

    受害人超過3千 查扣儲家1億8千萬 拍賣兩名車

    〔記者錢利忠／台北報導〕百富資本控股有限公司負責人儲開軒，涉嫌非法銷售境外基金，宣稱保證還本且年息達六．五％至十二％，七年多來涉吸金折合台幣約一八二億元的五億九千多萬美元，受害人超過三千人，台北地檢署已查扣現金、房地產等價值約一億八千萬的不法所得，昨依違反銀行法等罪起訴儲開軒、曾任國家安全會議會計室主任的儲父儲國衡等十三人；另起訴百富環球策略資產、百富財富管理顧問等二家法人。

    共起訴13人 2家法人

    檢調調查，儲開軒及他父親儲國衡名下，有雙北市、高雄市多達十筆不動產，平日瑪莎拉蒂、愛快羅密歐等名車代步，行徑高調；儲國衡掛名該公司董事，涉嫌幫兒子推售二檔未經主管機關核准販售的澳洲基金「百麗基金」、「金河獨立投資組合」。

    儲開軒在台違反推售的兩檔澳洲基金，來自於香港百麗金融集團所推薦，儲開軒在台成立百富資本控股公司，宣稱與香港百麗金融集團是關係企業，自二○一六年起至去年八月間，商請從國安會退休的父親掛名公司董事，幫忙推售基金；超過三千名的受害者中，有不少人是教師或是退休公務員，已提告者約有三百人，這些人被吸金的金額即多達廿四億九千多萬元。

    關於儲家名下資產，檢方已查扣十筆房地產及現金二五五五萬餘元，另查扣儲開軒名下所擁有瑪莎拉蒂、愛快羅密歐等名車，總計已查扣一億八千餘萬資產；行政執行署台北分署上月拍賣兩名車，分別拍定一七二萬元及一七六萬元，總計三四八萬元將用於補償被害人損失。

    同案起訴被告包括儲國衡、儲開軒父子；秘書辜靜怡；執行副總陳政傑；業務主管林志隆、陳世昌、沈于揚、翁澄宏、林素真、張家瑋、賴建川；通路副總曾義勝；法務曹瑄芷等共十三人。

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