開百萬「行動算命車」稱助改運 神棍性侵多女 重判22年

五十七歲算命師洪添進把百萬廂型車改造成「行動算命車」，在算命車上等處「作法」，實則伸狼爪猥褻或性侵。（資料照）

2023/03/29 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕五十七歲算命師洪添進把百萬廂型車改造成「行動算命車」，從二○一五年起以「被嬰靈跟著」、「體內卡陰」、「身後有很多『魔神仔』」等荒謬理由，在算命車上等處「作法」，實則伸狼爪猥褻或性侵，有四名女大生或高中生受害，次數多達一六九次，直到二○二○年間他「作法」時中風才停手，新北地院依妨害性自主罪，重判洪男廿二年徒刑。

四女學生受害 次數達一六九次

檢方調查，洪男第一次犯案時間在二○一五年對一名女大生謊稱她遭嬰靈纏身、會得子宮頸癌，以宗教治療為名性侵得逞。

請繼續往下閱讀...

二○一六年起，洪男向一名女專科生謊稱她身後跟很多「魔神仔」，定期作法可預防乳癌，藉念咒、作法性侵。

不僅如此，洪男還對另一名女大生謊稱：「妳體內卡陰，若不接受治療會有子宮肌瘤、未來沒有好姻緣、將死於非命。」在算命車上性侵得逞。

檢警調查，一名女高中生也遭洪男欺騙，以為自己不接受治療「會罹患子宮頸癌及乳癌、十九歲就死掉」，在洪男的算命車上慘遭性侵、猥褻一五六次，地點遍及新北、桃園的停車場或路邊停車格。

洪男否認犯行，被害者氣憤表示：「希望重判、把他關到死。」

合議庭亦斥責洪男以怪力亂神之語，使被害者心生畏懼，再假借宗教治療之名行性侵之實，致被害者身心受創，依強制猥褻一罪、強制性交一百罪，有兩名被害者當時未成年，觸犯加重強制性交六十八罪，合計一六九罪，因此重判廿二年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法