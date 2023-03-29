為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    開百萬「行動算命車」稱助改運 神棍性侵多女 重判22年

    五十七歲算命師洪添進把百萬廂型車改造成「行動算命車」，在算命車上等處「作法」，實則伸狼爪猥褻或性侵。（資料照）

    五十七歲算命師洪添進把百萬廂型車改造成「行動算命車」，在算命車上等處「作法」，實則伸狼爪猥褻或性侵。（資料照）

    2023/03/29 05:30

    〔記者王定傳／新北報導〕五十七歲算命師洪添進把百萬廂型車改造成「行動算命車」，從二○一五年起以「被嬰靈跟著」、「體內卡陰」、「身後有很多『魔神仔』」等荒謬理由，在算命車上等處「作法」，實則伸狼爪猥褻或性侵，有四名女大生或高中生受害，次數多達一六九次，直到二○二○年間他「作法」時中風才停手，新北地院依妨害性自主罪，重判洪男廿二年徒刑。

    四女學生受害 次數達一六九次

    檢方調查，洪男第一次犯案時間在二○一五年對一名女大生謊稱她遭嬰靈纏身、會得子宮頸癌，以宗教治療為名性侵得逞。

    二○一六年起，洪男向一名女專科生謊稱她身後跟很多「魔神仔」，定期作法可預防乳癌，藉念咒、作法性侵。

    不僅如此，洪男還對另一名女大生謊稱：「妳體內卡陰，若不接受治療會有子宮肌瘤、未來沒有好姻緣、將死於非命。」在算命車上性侵得逞。

    檢警調查，一名女高中生也遭洪男欺騙，以為自己不接受治療「會罹患子宮頸癌及乳癌、十九歲就死掉」，在洪男的算命車上慘遭性侵、猥褻一五六次，地點遍及新北、桃園的停車場或路邊停車格。

    洪男否認犯行，被害者氣憤表示：「希望重判、把他關到死。」

    合議庭亦斥責洪男以怪力亂神之語，使被害者心生畏懼，再假借宗教治療之名行性侵之實，致被害者身心受創，依強制猥褻一罪、強制性交一百罪，有兩名被害者當時未成年，觸犯加重強制性交六十八罪，合計一六九罪，因此重判廿二年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播