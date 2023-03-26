弘仁會＋明仁會 聯手犯案

「黑人」郭信一告別式，桃園警方出動上百警力在出入口設置攔檢點，保安警察大隊持長短槍戒備，嚴防有心人藉端滋事。（資料照）

2023/03/26 05:30

竹聯仁堂培養的武力部隊

〔社會新聞中心／綜合報導〕警方查辦桃園黑人家族老大郭信一遭槍擊命案，查出竟是竹聯幫仁堂旗下的「弘仁會」與「明仁會」罕見聯手行凶，二會在道上早有凶狠形象，甚至對同幫兄弟「網內互打」也絕不手軟；仁堂與旗下二會，已成國內黑幫犯罪擾亂治安的首要禍害，但同樣地，仁堂下的弘仁會與明仁會，也成為為警方近年的掃蕩清剿的首要目標。

雙會皆以凶狠出名

網內互打也不手軟

竹聯幫近十年的發展，原本是以和堂為最大主脈，在搶地盤、圍事特種行業的傳統路線上一枝獨秀，卻也壓縮了其他堂口發展空間；仁堂為求出頭，培養自己的武力部隊「弘仁會」，與和堂發生內訌，爆發多次槍擊事件，引起警方和竹聯高層關注。

請繼續往下閱讀...

仁堂此後將發展重點轉往土地開發、營造事業，以求取更大利益；弘仁會則持續採黑幫暴力作風，藉由鬥毆和槍擊報復，成為檯面上的仁堂武力部隊，聲勢逐漸壓過仁堂本身。

弘仁會為了站穩自己在道上的地位接連犯案，引來警方針對性的多次檢肅、掃蕩，重要幹部成員「不是被關，就是準備被關」，元氣大傷。

弘仁會表面上狠名在外，實則內傷慘重，但仍對外自豪嗆聲：「台北監獄和看守所近百間的禁見房，關的八成是弘仁會的人」，自我安慰即使在監所，也遍布其勢力。

就在弘仁會風聲鶴唳時期，仁堂旗下的明仁會，在仁堂調撥下順勢出頭，逐漸站上黑道舞台，明仁會延續弘仁會的暴力路線，走「槍、賭、毒」路線，只要有人欠債或擋其財路，往往血腥報復。

明仁會藉著一件件押人討債、凌辱事件的「名聲」，在各地吸引「加盟」成立多處分會，打著明仁會旗幟逞凶鬥狠，因不斷自我膨脹，才會於日前明目張膽地在台北市萬豪酒店高調舉辦百桌春酒宴，宣揚「幫威」，卻沒料到引發社會關注及警方震怒，將自己「捧殺」到檢警清剿的砧板上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法