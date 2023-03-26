黑人家族老大遭槍殺／竹聯明仁會安排槍手狙殺

槍手埋伏在郭信一開前，連開多槍後開車逃逸後燒車滅證。（資料照）

2023/03/26 05:30

〔社會新聞中心／綜合報導〕桃園黑幫「黑人家族」老大郭信一，元月二日遭當街追殺槍擊身亡，警方追查兩個多月，認定全案起因於前年二月竹聯幫弘仁會擄走黑人家族一名要角的億元勒贖案，雙方雖和解但已種下心結，之後黑人家族又多次與竹聯幫明仁會爭奪利益起衝突，黑人家族揚言報復，未料反遭弘仁會先下手為強，派出槍手狙殺郭信一，槍手已潛逃出境；警方查出案情脈絡後，近將收網。

家族要角遭弘仁會勒贖一億

綽號「黑人」的五十五歲郭信一，發跡於桃園市南門市場，曾因觀音鄉殺警案提供槍枝、偽造死亡證明等罪入獄，出獄後逐步成為桃園最大的角頭勢力之一，不過組成「黑人家族」集團後隱身幕後。

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今年元月二日，郭信一在桃園市住家出門倒垃圾，遭埋伏槍手連開七槍狙擊，送醫不治。警方專案小組當時已懷疑與幫派利益有關，鎖定竹聯幫仁堂及其旗下的弘仁會追查。

女組頭又遭逼簽三千萬本票

警方調查，全案起於二○二一年二月六日，在黑人家族中排名第二、經營地下期貨和對賭盤口的黃男，因利益糾紛遭弘仁會擄走囚禁，要求一億元贖金；郭信一出面與仁堂大哥斡旋，黃簽下五千萬元本票，六天後在新竹芎林交流道獲釋。同年三月，林姓女組頭到宮廟拜拜，也遭弘仁會成員以車輛夾擊後擄押六天，逼簽三千萬元本票才放人。

道上早就盛傳：必有一戰

此後，黑人家族又與明仁會為了職業運動地下賭盤利益起糾紛，多次發生衝突，黑人家族放話要討回公道，兩造三方情勢緊綳，道上當時就有傳言，黑人家族與竹聯幫旗下的弘仁會、明仁會「必有一戰」。

仁堂策劃 弘仁會明仁會開戰

黑人家族放話嗆聲之後，弘仁會決定先下手為強，在仁堂幕後策劃下，由明仁會安排槍手及勘查地形，槍手犯案翌日即潛逃出境。

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