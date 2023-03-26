逃中國要犯陸續被逮 槍手急轉東南亞

槍手狙殺郭信一後燒車滅證。據傳現藏匿在東南亞。（資料照）

2023/03/26 05:30

〔社會新聞中心／綜合報導〕看似停滯的兩岸打擊犯罪協議，近期在警政署與刑事局努力下，多位在國內涉及重大槍擊案的要犯，比如「八八槍案」的要角洪政軍及槍手，在中國落網後，轉交給我遣返回台。據悉，涉嫌狙殺「黑人家族」郭信一死亡的竹聯幫明仁會槍手，原本被安排潛逃中國藏匿，但槍手和策劃者擔心一旦在中國落網，恐怕也免不了押回台灣，日前已轉往東南亞國家躲藏；我方已掌控情資，已請相關執法機關協緝。

我方掌控情資追緝

涉嫌郭信一槍擊命案的槍手，案發後第二天就在幫會安排下，坐上飛機潛往中國藏匿，幫會還協助隱匿槍手在中國的藏處，只有少數人得知。但近期，全台矚目的台南學甲八十八槍槍擊案，牽動兩岸警方再次緊密合作，在中方公安協助下，將主嫌「紅龜」洪政軍、涉案槍手孔祥志抓捕到案，並已押解返台。

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竹聯幫「仁堂」嗅出風向，認為兩岸治安單位已取得默契，特別是對台灣黑幫人士或黑幫犯罪的相關者，只要抓獲就會送交我方，以利兩岸持續進行合作打擊犯罪，再加上中國逐步解除疫情封控，竹聯仁堂衡量後，緊急將槍手從中國轉往東南亞。

竹聯幫原想將槍手轉至菲律賓或越南，但考量該些國家與我國刑事局都有「檯面下」合作，最後決定轉往與我國官方接觸少、也較無相關合作打擊犯罪協議的某小國。

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