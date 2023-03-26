掌控黑幫日益薄弱 2解方減輕警方束縛

竹聯幫明仁會日前在大直萬豪酒店辦春酒，現場藍寶堅尼等超跑名車雲集。（資料照，記者姚岳宏攝）

2023/03/26 05:30

〔記者王冠仁、邱俊福／專題報導〕警方既要嚴予要求警紀不能打折，也強力要求治安維護必須做到最好，但要治安好，掌握黑幫動態與相關犯罪情資，也是不可少的一環，然而「警察人員與特定對象接觸交往規定」綁手綁腳，讓多數刑警不願再和幫派「特定對象」接觸，此後對黑幫情蒐或掌控力日益薄弱，特別是讓新生代幫派。如何鼓勵刑警「勇於出門」，警界認為有兩個解方，一是放寬「警察人員與特定對象接觸交往規定」，其次則是修改俗稱「線民辦法」的「警察遴選第三人蒐集資料辦法」。

放寬警察與幫派接觸報備規定

一名高階警官說，以「警察人員與特定對象接觸交往規定」來看，如果能將「每次報備」改為「期間報備」，比如口頭報備、事後書面報告改成半年或一年一次，即可減輕束縛。

請繼續往下閱讀...

至於修改「警察遴選第三人蒐集資料辦法」，此法是讓警察運用第三人協助執行工作時有所依據，避免警察因身分問題無法取得關鍵資訊，因此挑不具警察身分的第三人（線民）蒐集情資，但該辦法執行細節與流程也繁瑣到令人生畏，許多同仁乾脆不用，長年來透過該辦法執行的案件很少。

依目前規定，就算把幫派人士列入線民，刑警仍受制於「警察人員與特定對象接觸交往規定」須每次報備。台中警察局長李文章任台北市刑警大隊長時，曾試圖修改該辦法，後因人事更迭而不了了之；李當時的修改重點在於，線民陳報獲准後可以「不定時、不拘形式」方式聯繫，讓刑警行事便利。

刑警普遍認為，應修改該辦法，讓幫派人士可列為諮詢名單，並放寬接觸方式、交換情資方式等，維護治安不能只靠監視器、調通聯。

刑事局：第三人「線民」考核仍須嚴謹

相關辦法主管機關刑事局表示，「警察遴選第三人蒐集資料辦法」授權各警察機關自行管理，遴選程序的確繁雜，還要經過機關首長同意，而即使規範的「特定對象」被遴選為第三人，接觸時仍須依「警察人員與特定對象接觸交往規定」報備。

對於有人提議修改該辦法放寬繁雜的程序規範，刑事局表示，該辦法屬行政資料蒐集，如民眾發現社區有聞到毒品味道，便可依辦法納編一戶住戶為第三人，協助資料蒐集，直至警方可申請搜索票，第三人關係便終止，倘若放寬考核，長期蒐集資料可能有侵犯其他住戶的人權問題，故要有嚴謹的規範。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法