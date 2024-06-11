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6/11 大樂透頭獎開出1注 1億獎落高雄

今晚開獎的第113000060期大樂透頭獎開出1注；第113000140期今彩539頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

今晚開獎的第113000060期大樂透頭獎開出1注；第113000140期今彩539頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/06/11 22:23

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月11日）開獎的第113000060期大樂透頭獎開出1注，由高雄市前鎮區佛德街28號1樓的「億起旺彩券行」開出。第113000140期今彩539頭獎則摃龜。

第113000060期大樂透中獎號碼「07、10、12、27、36、46，特別號：18」，頭獎開出1注，每注可得1億元；貳獎共2注中獎，每注可得118萬3859元；參獎共61注中獎，每注可得4萬1800元；肆獎共146注中獎，每注可得1萬1227元；伍獎共2750注中獎，每注可得2000元；陸獎共3866注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬7107注中獎，每注可得400元；普獎共5萬0394注中獎，每注可得400元。

第113000060期49樂合彩中獎號碼為「07、10、12、27、36、46」，四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共41注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2071注中獎，每注可得1250元。

第113000140期今彩539中獎號碼為「03、13、26、32、34」，頭獎摃龜；貳獎共170注中獎，每注可得2萬元；參獎共5861注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5470注中獎，每注可得50元。

第113000140期39樂合彩中獎號碼為「03、13、26、32、34」，四合摃龜；三合共129注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7740注中獎，每注可得1125元。

第113000140期3星彩中獎號碼為「859」，壹獎共39注中獎，每注可得5000元。

第113000140期4星彩中獎號碼為「8019」，壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

相關連結請見︰

大樂透端午加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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