男涉詐75罪判255月僅關1/10 出獄再詐4罪重判5年

陳姓男子曾因違反詐欺罪75罪，判處2年2月徒刑，刑期完畢後又加入詐欺集團行騙，再犯4罪，彰化地院審理認為，陳男詐騙累犯，重判5年徒刑以儆效尤。（資料照）

2024/06/11 22:37

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣陳姓男子曾涉及75條詐欺、偽造文書罪，共判刑255月，應執行2年2月，僅刑期1/10，不過陳男未思教訓，出獄後繼續加入詐騙集團，騙取4名被害人共14萬元。彰化地院審理，認為陳男為詐騙累犯，依犯3人以上故同詐欺取財罪共4罪，每罪各處2年至2年1月不等徒刑，合併應執行5年。對此有民眾認為法官終於嚴懲詐欺犯，判刑「校正回歸」，打詐大快人心。

判決書指出，陳男（30歲）於去年3月中旬加入某詐騙集團，擔任「收簿手」、「收水」角色，即負責將取得的帳戶或詐款轉交給上手的工作，2023年3月28日，陳男與何男等人依詐欺集團指示，前往收取溫姓等4名被害人，約14萬元詐款，並取得5000元報酬。事後被害人報警，檢警循線查緝後將陳男等人逮捕。

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彰化地院審理，發現陳男10年前曾加入詐騙集團，利用各大交友網站，假冒金融人士，尋找被害人進行詐騙，2016年間被依違反偽造文書、詐欺罪起訴，並判處徒刑5月（共15罪），3月（60罪）共255月，最後應執行2年2月，2019年10月陳男縮短刑期執行完畢出獄，結果不3年又加入詐騙集團。

法官認為，陳男曾因參與詐欺集團犯罪遭判刑，執行刑期完畢後，又在5年內參與詐欺集團運作，素行難認良好，應依刑法第399條之4加重詐欺罪處斷，審酌陳男共犯4罪，分別量處2年至2年1月不等徒刑，再審酌陳男不法行為程度緊密，應執行有期徒刑5 年。

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