黑白不打交道 警佈線情蒐陷困境

竹聯幫明仁會日前在大直萬豪酒店辦春酒，警方也部署百名警力蒐證壓制。（資料照，記者姚岳宏攝）

2023/03/26 05:30

〔記者王冠仁／專題報導〕竹聯幫明仁會在五星級飯店辦春酒，規劃上百名辣妹站大門迎賓，轄區分局長嗆「翻臉」才使辣妹退到樓上電梯處接待，但相關畫面流出仍引發爭議。有資深刑警認為，此事是翁奇楠命案後，刑警與幫派保持距離種下的「惡果」，證明現今警方已難以與新生代幫派溝通；另有學者認為，白道與黑道「不接觸」是為了確保警紀不出包，但刑警佈線與偵查情蒐也遭遇困境，成為警方維護治安進退失據的待解難題。

竹聯明仁會春酒事件 曝事態嚴重

黑、白道之間從早年互動頻繁到如今動輒得咎，現今與過去真的不一樣了，因此資深刑警斷言，此次明仁會春酒前警方一定無人與其溝通，因為會擔心只要與黑幫多些互動，一不小心就會遭懲處、記過、調職。嚴予要求警方與黑道撇清關係，雖然是整飭警紀的考量，但長期下來已讓警方失去掌握黑幫動態的能力，甚至毫無溝通管道、連話都說不上，尤其是新生代幫派。

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學者籲有限度開放刑警與幫派接觸

中正大學犯罪防治學系教授許華孚指出，又要馬兒肥，又要馬兒不吃草，是目前刑警困境；現今雖然科技發達，但科技不能解決所有治安問題，有些還是要靠人脈。他認為，警政署可適度修改規定，讓偵查隊等同仁享有類似「治外法權」的彈性空間，有限度開放刑警與幫派接觸。

許也認為，警界績效、升遷制度也可修改，不能一味要求刑警定時交出槍毒等績效。此外，應確保刑警不被「有色眼鏡」看待，才能鼓勵刑警行走江湖、掌握情資。

銘傳大學犯罪防治學系主任章光明說，刑警接觸治安顧慮人口、幫派人士等特定對象的權限，應比一般行政警察來得寬鬆，以現行制度來看還有再放寬空間，但仍應依規定報備。

二○一○年五月，台中發生角頭翁奇楠槍擊命案，現場有四名官警，輿論譁然；警政署事後祭出「警察人員與特定對象接觸交往規定」，規定刑警與特定人士接觸得先報准，「不期而遇」也要報告，許多刑警不願再接觸幫派。

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