雙標？ 高層忙結識 基層要報備

竹聯幫明仁會春酒的會場內，有許多旗袍辣妹迎賓送客。（圖擷自「抖音」）

2023/03/26 05:30

〔記者王冠仁／專題報導〕自從「警察人員與特定對象接觸交往規定」出現，不少警界人士站在警方的立場，認為該項規定實則是雙重標準，因為不少黑幫與罪犯透過從政、經商、宗教活動「洗白」後，連政治人物也爭相與洗白的黑道結識；諷刺的是，一樣是公務員，行政機關高層政務官員，甚至行政首長接觸這些「變色龍」，至今沒有任何規定，反觀警方則須戰戰兢兢，一定要按照嚴格的規定報備，不然就等著被懲處。

「警察人員與特定對象接觸交往規定」主要內容為，未經核准，禁止與治安顧慮人口、不良幫派組合分子、經營色情、賭博、破壞國土及其他不法業者，以書面、電信通訊、面晤、參與聚會、婚喪喜慶、飲宴應酬等方式進行聯繫、交際行為。

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一樣是公務員 差別待遇

資深刑警說，嘉義聞人陳盈助在博弈版圖中堪稱「教父級」人物，但過去傳出不少他與藍綠高層人物互動熱絡的訊息，前年陳盈助因涉及賭博、洗錢等罪被逮捕；還有台灣職棒假球案首腦「雨刷」蔡政宜，有四海幫背景，如今已成為嘉義縣議員，地方官員有可能不跟他接觸嗎？因而不少警方人員感慨，一樣是公務員，為何有如此不一樣的差別待遇？

近期警與黑道接觸遭懲事件

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