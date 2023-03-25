《雲林》聯結車轉彎 母女單車雙載遭輾亡

斗六市鎮北路、斗六二路路口昨天發生聯結車撞倒腳踏車意外，腳踏車雙載母女傷重不治。（民眾提供）

2023/03/25 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕四十六歲張女與六十四歲母親谷婦昨騎單車雙載外出，離住家不遠處路口遭聯結車撞倒輾過，母女兩人傷重送醫不治。警方調查，聯結車駕駛沒有酒駕，提醒用路人注意大型車有許多視野死角及內輪差，盡量遠離大型車。

用路人遠離大型車 留意死角、內輪差

鄰居指出，谷婦育有一女二男，先生在十多年前過世，家境不佳，平日母女兩人會在社區撿回收物，兩個兒子都在工作，為人客氣與鄰居相處和睦，社區也都會把回收品交給她們。

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事故發生在昨天上午十時卅分左右，卅八歲黃姓男子駕駛聯結車沿斗六鎮北路往市區方向行駛，行經斗六二路右轉時，撞上直行鎮北路共乘腳踏車谷婦母女，兩人連人帶車卡在車底遭車輪輾過，送醫搶救仍宣告不治。

斗六分局調查，黃男酒測值零，桃園公司要他到斗六工業區載貨，行經事故地點發生意外。

據指出，黃男行經事故路口時，因要右轉有放慢速度及打右轉燈，但沒看到腳踏車，車頭轉過聽到聲音才驚覺撞到東西。

斗六分局副分局長林清豐表示，肇事原因正由警方調查釐清中，但大型車有許多視野死角及內輪差，尤其車輛轉彎時特別危險，呼籲駕駛要減速慢行，其他車輛駕駛及行人也都要遠離，避免進入視線死角或內輪差範圍內發生意外。

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