南投18分鐘２起山難 １死１重傷

空勤直升機克服天候因素，飛抵合歡北峰步道上空，吊掛救援昏迷民眾。（民眾黃茂源提供）

2023/03/19 05:30

〔記者劉濱銓、佟振國／南投報導〕南投山區昨天不平靜，中午十八分鐘內接連發生兩件山難，五十多歲吳姓山友在合歡北峰步道○．八公里附近，疑高山症發作昏迷，經CPR搶救並以直升機吊掛至花蓮急救不治；七十三歲孫姓老翁獨攀郡大山，中午下山途中失足墜八十公尺深谷，頭部撕裂傷、傷重昏迷，空勤直升機礙於山勢陡峭，二度吊掛未果，消防局已派出十一人上山救援。

50歲登合歡北峰 高山症昏迷

新竹縣吳男昨上午與大學同學廿餘人攀登合歡北峰，從小風口登山口進入，前一公里的步道坡度較陡，一行人中午十二時十八分許行經步道約八百公尺處，吳男突然昏倒失去意識，同伴趕緊報案，南投消防局派員救援，並申請空勤直升機吊掛，消防員到場發現吳男已無呼吸心跳，經CPR急救仍未恢復生命跡象，下午直升機後送花蓮慈濟醫院搶救不治。

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73歲獨攀郡大山 失足墜80米

合歡北峰海拔三四二二公尺，由登山口至峰頂三角點約二．三公里，全程在空氣稀薄的高海拔山域活動，消防人員呼籲民眾注意身體狀況，勿勉強攀登。

獨攀郡大山的新北市孫姓男子，昨成功登頂後，約中午十二時下山途中，在距離山頂一．六公里處失足墜落八十公尺深的山谷，附近登山隊聽到孫墜谷時大喊一聲「哇」，趕緊報案。

郡大山二度吊掛失敗 情況危急

一名竹山消防訓練中心的山搜教官不久經過當地，下切接觸到孫男，發現他頭部撕裂傷、髖骨與腳踝骨折、左肩挫傷，尚有意識，通報消防局建議派直升機吊掛，但直升機到場後受限於山谷陡峭，二度吊掛失敗，孫男意識漸模糊、脈搏微弱，疑似胸腔內出血，搜救人員已趕赴救援。

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