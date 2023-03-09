自由日日shoot》怕掃到明仁會颱風尾 多個幫會停辦春酒

天道盟太陽聯盟昨舉辦春酒，北市警強力壓制全程無異音。（記者劉慶侯攝）

2023/03/09 05:30

〔記者劉慶侯、王冠仁／台北報導〕竹聯幫仁堂旗下旭仁會與明仁會，接連舉辦了兩場囂張至極的春酒宴，不僅民眾側目，也引發警政高層震怒，目前已知有多個幫會為免遭到波及，緊急將即將舉辦的春酒餐會喊停。

太陽聯盟「湊熱鬧」

警方站崗壓制

不過，天道盟「太陽聯盟」萬華分會昨晚仍依預定時程，在台北市中華路一家大酒店舉辦春酒，席開四十桌，台北市警局為壓制黑幫氣燄，與酒店業者協調後，調派逾六十名警力進入酒店一、二樓站崗和蒐證，出席賓客相當配合，會場內「一片平靜」；警方另指派制服警力在酒店周邊進行排查和臨檢勤務。

請繼續往下閱讀...

勤務除由台北市刑警大隊長盧俊宏全程現場指揮外，警政署長黃明昭與刑事警察局長李西河也到場。在警方強勢執法下，現場未見誇張的女子迎賓隊伍，也沒有長排黑衣小弟列隊候客，整個過程平和。

據悉，針對明仁會春酒風波，竹聯幫內部對此事的反彈聲浪極大，壯年族輩的幫眾認為：「連幫主『么么』每年春酒都僅百桌，且過程低調」、「小屁孩（指旭仁會與明仁會）憑什麼資格搞事？」

老一輩幫眾認知到，近年政府和檢警屢屢鎖定竹聯幫掃蕩，如今明仁會又惹事，勢必牽累到其他堂口。一名四海幫老、中生代的要角說，小輩想闖出名號，難免兵出險招，行事高調、搖擺，但他難以接受這種「炒短線」的行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法