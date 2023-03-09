自由日日shoot》竹聯明仁會要倒大楣了／超跑、名車、辣妹 春酒炫PO網 公然挑釁警

明仁會春酒，會場內旗袍辣妹迎賓送客影片，被PO在「抖音」。（記者姚岳宏翻攝）

2023/03/09 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕近年竹聯幫明仁會分子一再犯案，已多次遭到警方抄查掃蕩，但明仁會大咖依然行事高調，本周一在台北市萬豪酒店包場五樓宴會廳辦春酒，席開八十桌，場外藍寶基尼等超跑名車雲集，還找來超過一百五十名旗袍辣妹助陣，結果事後有人將場內旗袍辣妹迎賓送客等影片PO上「抖音」，炫耀之意不言可喻，相對形同公然向警方擺出陣式，台北市警方與刑事局認為此風不可長，已規劃鎖定竹聯幫相關堂口等展開大掃蕩。

北市警與刑事局規劃掃蕩竹聯堂口

警政署長黃明昭知悉也至為震怒，強調黑幫在觀光飯店舉辦春酒方式彼此串聯，並以名車辣妹迎賓排場，刻意壯大幫派聲勢，引發社會不良觀感，公然挑戰公權力，警方絕對會強力打擊並並貫徹系統性掃黑。

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近來明仁會竄起，作風高調，年後耗資超過四百萬元辦春酒，找來身高超過一六五公分的旗袍辣妹擺場面，本來她們要排一排在樓下迎賓，被現場坐鎮蒐證的台北市中山警分局長陳金城制止，陳嚴正表示：「只要站出來，我一定翻臉！」隨後辣妹們退往樓上。

雖然如此，但有與會人士將旗袍辣妹會場豪華送客影片PO網，影片內一名年輕黑衣人獨自走在紅地毯，兩旁爆乳辣妹笑臉迎人，不斷鞠躬提醒：「謝謝，小心慢走」，一副意氣風發模樣。

前晚影片開始流傳，連警方群組也收到，看過的北市官警認為黑幫此舉太囂張，「真的以為自己是合法正常的公司？」也有道上人士對明仁會「搖擺」之舉大為搖頭，直說：「跟條子（警方）也要互相給面子，這樣真的會倒大楣。」

據了解，警方當天原本打算直上五樓盤檢，萬豪酒店告知五樓已被包場，算是私人聚會；警方評估認為尚無出現會造成立即危害的情況，因而將警力安排在樓下及停車場位依法進行排查，共臨檢九百餘人，查獲通緝犯及未成年等多人。

警方樓下臨檢 查獲多名通緝犯

原本黑幫酒會侷限在五樓會場完成，警方也在場外依法執法，也就相安無事，沒想到明仁會的盛大排場透過影片到處流傳，實在太招搖，警方決定下重手壓制高調、囂張的黑幫。

明仁會辦春酒時，停車場藍寶基尼等超跑名車雲集。（記者姚岳宏攝）

警方在出入口盤查與會人士。（記者姚岳宏翻攝）

明仁會在大直萬豪酒店辦春酒，警方部署百名警力。 （記者姚岳宏翻攝）

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