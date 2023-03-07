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    假投資博弈網 投注金近千億

    警方直搗台中賭博網站，當場逮獲涉案嫌犯，查扣電腦、監視器等贓證物。 （金門縣警局刑大提供）

    警方直搗台中賭博網站，當場逮獲涉案嫌犯，查扣電腦、監視器等贓證物。 （金門縣警局刑大提供）

    2023/03/07 05:30

    冒牌科技公司藏身台中商辦 一條龍服務

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局偵查網路犯罪主動出擊，昨天與台中警方聯合偵破藏身於台中市高級商辦大樓內，以資訊科技公司做為掩護，暗中提供台彩大樂透、六合彩、百家樂等下注的假投資博弈網站，警方初估在九個月的犯罪期間，投注金額高達九六二億元以上，將涉案的吳姓等十名嫌犯依賭博等罪嫌移送法辦。

    工作人員須通過層層筆試

    金門縣警局刑警大隊指出，現場查獲博弈網站研發日誌和「入職考試專用試卷」，內容是賭博網站開發，例如「退水」、「走飛」等專有名詞，還有賭博遊戲玩法、程式設計要點等，工作人員必須通過層層筆試才能續留公司，專業程度令人稱奇。

    金門刑大表示，科技犯罪偵查組主動掃蕩網路賭博網站，發現台中市一家資訊科技公司相當可疑，站內提供台彩大樂透、五三九、六合彩、天天樂及百家樂、紅黑輪盤、德州撲克等博弈遊戲，賭客透過網站匯款，或以超商條碼及信用卡等方式完成繳款後下注。

    警方指出，這家科技公司為躲避查緝，藏身於台中市精華地段，以門禁森嚴的高級商業辦公大樓做為掩護，從事假博弈網站開發及接受下注，一旦賭客贏得大筆金額，嫌犯就千方百計利誘繼續下注。

    金門縣刑大在二月二十六日會同台中市警察局刑警大隊等單位，直搗賭博機房，查扣涉案電腦主機十五台、伺服器五台、手機十三支、賭博教學筆記本等證物，並當場逮捕吳姓等十名嫌犯。

    客戶遍及東南亞國家

    警方追查發現，該資訊科技公司假借軟體開發之名，為客戶量身打造各類賭博遊戲及娛樂城網站的建置，並提供架接及管理服務，除了在國內網路的娛樂城，客戶也遍及越南、泰國及菲律賓等東南亞國家，估算從二○二二年六月到今年二月底被查獲為止，該網站實際有效投注金額超過九六二億元。

    警方表示，該公司的程式設計師、美工及客服人員提供「客製化」服務，依客戶需求仿造台彩大樂透、五三九、六合彩、天天樂設計開獎網站，開發各類真人百家樂及電子遊藝類博弈遊戲，也提供後續風險管控等，「一條龍」包辦所有流程。

    刑大副大隊長董紀宏說，法務部近日指出，博弈業者透過線上遊戲牟取暴利，已成為黑幫新興獲利的趨勢，衍生跨境詐欺、洗錢、組織犯罪問題嚴重。

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