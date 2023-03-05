公然洗白 協會就設在黑道隆陽會據點

天道盟隆陽會大哥吳孝德在臉書上PO文感謝基隆市政府協助，核准「基隆得意堂藝宣文化協會」立案，並發給證書。（本報記者翻攝）

2023/03/05 05:30

〔社會新聞中心／綜合報導〕基隆市政府上月核准黑幫天道盟太陽會基隆分會（天道盟隆陽會）大哥吳孝德，擔任基隆得意堂藝宣文化協會理事長，吳男則高調上網感謝基隆市政府發給他當選證明書，似乎炫耀他在地方上是有分量、「叫得出名號」的人物。一名警界人士說，天道盟隆陽會和該文化協會的關係有多深？可從協會會址就設在隆陽會據點奠濟宮三樓，即可明暸。

該警界人士表示，近來有愈來愈多黑道背景人士，透過參選公職、成立資產管理公司（實為討債公司）或成立某某協會等人民團體，藉此「漂白淨身」，原本黑道犯罪分子是低調從事犯罪，身分洗白後，就公然以洗白的身分高調在地方上活動，結交政客權貴等，躋身地方有分量的人士，他們在檯面下從事的齷齪犯罪，也形同有了護身符。

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警界人士表示，吳孝德率幫眾向廟口周邊商家強索保護費，去年十一月才被基隆地檢署依涉犯組織犯罪條例起訴，吳的基隆得意堂藝宣文化協會，今年二月就獲市府核准立案，並由他接任理事長，且協會會址就在隆陽會盤據的基隆廟口奠濟宮的三樓。

市長發給黑道「洗白」證書

基市警：覺得諷刺

吳有了這張證書，可藉此漂白他的黑底，甚至昭告市民，他的文化協會已獲基隆市政府核准成立，似乎有意無意讓外界感覺他與基隆市政府有著不錯的關係。該名警務人員說，市長謝國樑從參選到入主基市府，營造鮮明形象，一路打黑、反黑，對照市府發給黑道大咖立案證書及擔任協會理事長一事，讓人覺得有些諷刺。

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