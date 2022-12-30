倒廢土談判破裂 竹聯桃苗兩堂口內戰 砸賓士大亂鬥

車輛被砸毀。（記者彭健禮翻攝）

2022/12/30 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕竹聯幫桃園中壢信堂的曾姓男子，涉嫌將廢棄土方載往苗栗縣銅鑼鄉一處工地傾倒，引發竹聯幫苗栗雷堂涂姓男子不滿，本月廿八日雙方相約談判，談判破裂衍生暴力砸車聚眾鬥毆，有賓士、寶馬等八輛車被砸毀，四人受傷。苗栗警方拘捕涉案曾姓、涂姓男子等廿人到案，昨依組織犯罪、刑法聚眾鬥毆、傷害罪移送苗栗地檢署偵辦。

銅鑼一處工地 糾紛起點

這起暴力砸車聚眾鬥毆事件，發生於廿八日上午八點多，地點位於國道一號銅鑼交流道系統高架下、銅鑼村西田洋地區的偏僻產業道路工地旁，附近務農居民聽見砸車聲，探頭發現大群人混戰，嚇得趕緊報警。

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警方獲報趕到 ，但兩方人馬都已離去，現場有一名廿多歲男子受傷躺在路旁，意識清楚，頭部、背部、左腳有撕裂傷，由救護人員包紮止血後送醫，無生命危險；另有三名傷者自行就醫。

砸車、鬥毆 務農居民嚇得報警

苗栗縣警察局指示警局掃黑專責隊與苗栗警分局積極偵辦，經調閱與過濾分析相關監視畫面，於廿八日拘捕涉案的曾姓、涂姓男子等廿人到案，起出西瓜刀、角鐵、球棒等犯案工具。一開始，到案人稱是行車糾紛引發，但經深查，原來是同為竹聯幫體系的桃園中壢、苗栗兩地分堂分子，因廢棄土方傾倒發生糾紛。

經過警方調查，竹聯桃園中壢信堂的曾姓男子，欲將廢棄土方載往銅鑼村西田洋地區一處產業道路工地旁傾倒，引發竹聯苗栗雷堂的涂姓男子不滿加以阻擋。雙方相約廿八日在案發地點談判，一言不合、談判破裂爆發砸車聚眾鬥毆。

苗縣警：好山好水 不容黑道介入

苗栗縣警察局長陳武康表示，為維護苗栗縣好山好水，警方絕不容許不法集團非法傾倒廢棄物，更不容許暴力、黑道介入。苗栗縣長鍾東錦表示，造成社會大眾恐慌感到不好意思，會要求警察局儘速偵辦。

車輛被砸毀。（記者彭健禮翻攝）

查扣犯案用的西瓜刀、角鐵、球棒等。（記者彭健禮翻攝）

警方拘捕涉案20人到案，並查扣犯案用的西瓜刀、角鐵、球棒等。（記者彭健禮翻攝）

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