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    無法執行的休職 怎能服眾

    花蓮縣副縣長顏新章。（記者游太郎攝）

    花蓮縣副縣長顏新章。（記者游太郎攝）

    2022/12/25 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕懲戒法院認定花蓮縣副縣長顏新章上班期間仲介農地買賣，有違失，處休職一年確定，但顏新章已轉任政務官，銓敘部恐難執行休職處分。一名法官直言，「公務員懲戒法」認為政務官不適任就應撤職，故沒有設立政務官休職選項；另名法官也強調，判決應選擇適用政務官的懲戒手段，才具實效，否則無法服眾。

    法律不夠周延 應修法強化規範

    法界認為，亡羊補牢方式，可由監察院主張法官用法有重大違誤，聲請再審，但基於「不利益變更禁止」原則，只能請求判較輕的減俸或罰款，不能加重改判撤職。法界人士直指本案顯示法律不夠周延，應修法強化規範，避免類似爭議再度發生。

    不具名的普通法院法官解釋，休職是「休其現職」，停發薪給，不得轉其他機關任職，期滿可復職，可看出是針對通過國家考試的事務官，給予犯錯事務官仍保有工作機會的懲戒處分；但政務官任用無須取得公務員資格，沒有身分保障，故有不適任違失行為出現，就直接撤職，沒有休職的緩衝空間。本案特殊之處在於，顏的違失發生在事務官，但判決時已是政務官。

    較重的撤職、較輕的減俸都可執行

    法官直言，懲戒法院如認顏新章不適合服公職的期間為一年，應判撤職；若合議庭覺得太重，也應改選較輕的減俸，讓顏受到實質的不利處分，沒想到最後卻判一個無法執行的休職，令人愕然，依法銓敘部最終恐怕只能解釋顏不用執行休職。

    懲戒法院的判決無法執行 令人愕然

    另名法官說，懲戒處分應以被付懲戒人目前的公職身分為主，才是正確的適用法律，況且政務官與事務官的懲戒處分一大部分重疊，只是少了休職、降級、記過三種手段，比較起來不一定對顏新章更不利。

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