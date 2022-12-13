黑衣人闖中崙所 監院彈劾前松山分局長4人

台北市警察局松山警分局中崙派出所去年四月遭黑衣人闖入叫囂。（資料照）

2022/12/13 05:30

〔記者姚岳宏、謝君臨／台北報導〕台北市警察局松山警分局中崙派出所去年四月十六日凌晨遭黑衣人闖入叫囂，毀損值勤台公務電腦螢幕，監察委員陳景峻、蔡崇義調查後，以十三比零的票數全數通過彈劾前松山警分局長林志誠、中崙派出所長許書桓、副所長顏敏森、巡佐傅榮光四人，並移請懲戒法院審理，以究其重大違失之責；松山分局說，全案尚待懲戒法院審理，對監院彈劾表示尊重。

監察院也糾正該分局，並將涉案「新事證」部分，以顏敏森明知徐權闖入所內，故意以鐵椅砸壞電腦，竟縱放現行犯離開；又蕭、陳、楊三警明知徐故意毀損電腦，竟於書面報告中說明「民眾不慎撞倒值勤台電腦螢幕」，工作紀錄簿也載明「無異樣」，與監視器定格畫面、密錄器轉譯內容不合，上述部分均依法移送偵辦。

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監委指出，顏敏森輪值案發當晚主管，對於本案除未詳實通報分局勤務指揮中心，並指示服勤員警隱匿案情；許書桓除未指示所屬續查並依法處置，也未呈報上級長官外，甚至與巡佐傅榮光共同將駐地監視器主機的硬碟格式化，意圖湮滅他人刑案證據。

而分局長林志誠明知監視器影像已被湮滅，卻對外以「停電」為由掩蓋事實，被質疑後說法又數變，於監院詢問時仍極力掩飾，還安排滋事民眾和解；四員均有懲戒之必要。

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