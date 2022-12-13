自由日日Shoot》捲學甲槍案 廠房挨轟58槍／涉埋爐碴撈21.6億 郭再欽起訴

民進黨中執委郭再欽涉非法填埋爐碴 被起訴。 （讀者提供） 谷歌衛星圖顯示，學甲興業 段（含國有土地）中，白色 是來不及覆土的不鏽鋼爐石 粉。 （台南地檢署提供） 台南學甲區漁塭遭非 法填埋爐碴空照圖。 （台南地檢署提供）

2022/12/13 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕九合一大選前的台南學甲區八十八槍槍擊案，民進黨中執委郭再欽出售的廠房也被開五十八槍，案子至今未破，涉案槍手孔祥志也逃逸無蹤，而郭再欽及他之前的明祥馨公司在二○一五年另涉爐碴案，台南地檢署偵結，以郭再欽涉嫌在學甲地區非法填埋爐碴共達六十七萬九千多噸、獲利至少二十一億六千餘萬元，依違反廢清法等多項罪嫌起訴郭再欽等八名共犯與明祥馨等兩家公司。

涉埋67.9萬噸爐碴 起訴8共犯2公司 查扣被告財產

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台南學甲區遭非法填埋電弧爐事業廢棄物爐碴案，二○一五年嘉義、台南地檢署曾調查偵辦，當年檢方認所填爐碴是再利用後產品、非廢棄物，郭再欽與林姓等被告對農地填埋爐碴違法並不知情，郭再欽獲不起訴。

二○一九年四月，學甲地方里長與民代再檢舉，郭再欽的前案有其他農地、工業地與國有地都遭非法填埋爐碴，南檢同時偵辦台南後壁區爐碴案（二○二一年五月起訴），發現後壁區爐碴涉案人賴榮添也是學甲區爐碴案關係人，兩案有密切關聯性。

檢察官重啟調查，以後壁、學甲兩案為起點，比對分析後壁案超翔公司與學甲案明祥馨公司的爐碴再利用業務有關資料，發現超翔從二○○九年八八水災釀成爐碴溢流後，後壁爐碴篩分場無法繼續營運，賴榮添與超翔的魏姓金主，找上事業遇瓶頸的明祥馨公司學甲廠地。

明祥馨學甲廠房是工業地，老闆郭再欽同意把爐碴篩分場移到明祥馨廠房，借其名義經營，郭發現有利可圖，不久就入股賴、魏的爐碴事業。郭利用擔任學甲農會理事之便，取得學甲大灣段近將軍溪農地，僱人把明祥馨取得的爐碴運到農地非法填埋；並擴大向鋼鐵廠收取爐碴。

郭為貪圖清除爐碴厚利、方便違法去化，利用人頭買明祥馨公司對面土地、占用相鄰國有地與使用其他工業地，並藉由多家人頭或不知情的公司，虛報爐石再利用產品去向掩飾犯行。

明祥馨省下清除費18億 各鋼鐵廠收清除費3.6億

檢方會同環保單位開挖檢驗大灣段農地違法填埋爐碴，發現與後壁爐碴案如出一轍，大灣段農地被違法填埋有九萬八三四一噸、學甲工業區達五十八萬一六廿九噸，明祥馨因此省下的廢棄物清除費達十八億以上；從各鋼鐵廠收取的清除處理費有三億六千萬餘元。

檢方於今年十月間偵結此案後，對相關被告不法利得聲請扣押，台南地院一度駁回、要求補件，檢方十一月底重新聲請查扣，法院裁准後，檢方已於十二月上旬完成查扣有關被告財產。南檢昨天公告起訴此案。

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