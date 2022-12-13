自由日日Shoot》南市府主動裁罰移送 直播清運爐碴

民進黨中執委郭再欽涉非法填埋爐碴 被起訴。 （讀者提供） 谷歌衛星圖顯示，學甲興業 段（含國有土地）中，白色 是來不及覆土的不鏽鋼爐石 粉。 （台南地檢署提供） 台南學甲區漁塭遭非 法填埋爐碴空照圖。 （台南地檢署提供）

2022/12/13 05:30

環保局︰農地部分全數清除改善完成 另三處工業地無污染

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨中執委、明祥馨負責人郭再欽涉違法掩埋爐碴案昨被檢方起訴，台南市府發言人田玲瑚表示，對於環保案件，無論是否在黃偉哲市長任內發生，市府都是強力執法，除了主動裁罰、主動移送之外，也是全國第一個採取全程直播、唯一清除爐碴的地方政府。市府有依法行政的魄力，也尊重司法單位的偵辦。

請繼續往下閱讀...

田玲瑚表示，關於學甲爐碴案，市府採取「三主動」，包括主動開挖調查、主動行政裁處及主動公開進度。田玲瑚說，南市府主動面對爐碴案，早在媒體或立委爆料之前五個月以上，即依照環保署頒訂的試驗標準與認可的實驗室進行檢測，確認為可再利用的級配料產品，並非有毒廢棄物。

田玲瑚說明，該案由台南地檢署主導，南市府在二○二○年九月，即主動檢具案卷資料移交南檢偵辦，在檢方蒐證完成後，主動以行政權力對業者進行裁處，如發現業者有不法利得必將追回。另外，二○二○年九月四日，也於台南市環保局網站主動公布爐碴清運直播，並設立專區公布Q&A與清運地點與進度，民眾可到場監督過程，並配合議員組成調查團，現勘清除爐碴的進度，並在議會進行專案報告。

台南市環保局表示，學甲填埋爐碴一案，農地部分計清理四萬三千餘公噸，已全數清除改善完成。

至於學甲工業用地部分共有五處，已有兩處清理完成，挖除數量分別為三萬八千多噸及五千多噸。其餘三處工業用地，其中一處受限於上面蓋有廠房而無法開挖，但有進行環境監測，目前包括土壤及地下水監測檢驗結果並無異狀，均低於地下水及土壤污染監測標準。

環保局表示，台南市以全國最快的速度，將學甲農地非法使用的爐碴清理完成，其餘三處後續仍依法處理。

郭再欽︰相信法官會還清白

郭再欽則回應，尚未接獲起訴書，也不知道起訴內容為何，檢察官應該是對他有所誤會，相信法官會還他清白。

span class=paperkeyword〉自由日日Shoot》#捲學甲槍案#涉埋爐碴#撈21.6億#郭再欽起訴#南市環保局#直播清運爐碴#李奇漢#槍手孔祥志

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法