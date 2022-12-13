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    自由日日Shoot》涉接應槍手 李奇漢收押禁見

    學甲槍擊案被通緝的孔祥志，警方研判已潛逃柬埔寨，孔母含淚呼籲兒子盡快投案。（民眾提供）

    學甲槍擊案被通緝的孔祥志，警方研判已潛逃柬埔寨，孔母含淚呼籲兒子盡快投案。（民眾提供）

    2022/12/13 05:30

    〔記者王俊忠、王涵平／台南報導〕檢警偵辦台南學甲八十八槍槍擊案，繼通緝綽號「紅龜」的洪政軍與槍手孔祥志，專案小組逮捕涉接應孔嫌的男子李奇漢，檢方複訊後已向法院聲押禁見獲准，警方研判孔已潛逃柬埔寨，紅龜應仍流竄國內，正全力追緝中。

    李男的角色是接應孔姓槍手，孔嫌於槍擊案三天前，在桃園犯酒駕案被飭回，孔回台南的三天期間，都是李男負責開車接送。案發當天，李男開車載孔嫌到台南中西區武聖夜市，孔並在車上變裝，孔下車後走到北區花園夜市，騎作案機車回學甲犯案開槍；李男則將孔嫌換下來的衣服燒掉、湮滅物證。而孔嫌出門時穿著短衣短褲，做案時穿著黑色長衣長褲，應是由李嫌提供的衣物，孔嫌也曾允諾做案後，給予李嫌五十萬元酬庸。

    警方認為，從通訊資料研判，孔嫌所稱的老大就是紅龜，紅龜在整個案情實為指揮層級，再由孔、李等嫌執行。專案小組昨也公布槍手至學甲槍擊做案路線圖，強調以紅龜為指揮層級的集團，八月間就開始謀劃犯案，包括勘查地形、監視器等，手法相當縝密，使得警方在偵查相形困難，例如製造斷點處，即使過濾上千部車輛，甚至同款車，但仍未發現該時間點之後的槍手騎乘車輛的行蹤。

    槍手孔祥志恐逃柬 母含淚呼籲兒投案

    而學甲槍擊案被通緝的孔祥志，警方研判已潛逃柬埔寨，孔母昨由南市議員謝財旺陪同出面，含淚呼籲兒子盡快投案釐清案情，勿被特定人士利用。

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