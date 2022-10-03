調查官暗網買槍 拚保飯碗復審駁回

暗網買槍示意圖

2022/10/03 05:30

辯精進辦案 無依據可循未報備

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局前北部地區機動工作站調查官蔡侑霖任內非法從暗網買槍彈被逮，不僅鐵飯碗不保，還面臨槍砲官司，現於新北地院審理中；他不服司法判決仍未確定即被祭二大過免職，向公務人員保障暨培訓委員會提出復審，主張網購槍彈的目的，是想提升追查加密貨幣犯罪金流的能力，之所以沒報備是因調查局內部沒有「可供遵循辦理的依據」；但其理由未被保訓會採納，復審被駁回。

蔡男主張，他從暗網買槍彈前，沒事先向上級長官或所屬單位報備的主要原因，主要是「並無可供遵循辦理之依據」，相信此案經司法調查後可還其清白；他並以沒有「言行不檢，嚴重損害政府及公務人員聲譽」等理由，據此對其懲處提復審。

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不過，蔡男被查出於事發後，不僅隱匿不報，還試圖湮滅證據，將其購買的二張人頭預付卡丟棄在北機站旁的河裡，其免職處分被認定應予維持，復審被駁回。

新北地檢署起訴指出，蔡男涉嫌於去年一月間，使用人頭預付卡及筆電，透過TAILS系統登入暗網，瀏覽毒品、槍砲等非法網站長達一個月，選定槍枝賣家後，於去年二月提供中華郵政i郵箱、人頭手機號碼及化名等收件資訊給賣家，以市值約十四萬元的比特幣買進克拉克手槍一枝、子彈五十發、消音器、彈匣及槍管。其包裹出境美國時被截獲，我方經美方提供情資，這才循線逮獲蔡男。

蔡男的違失行為於去年十二月十四日被媒體揭露後，公務人員保障暨培訓委員會認為，蔡男早在去年二月即完成槍彈交易，從賣家寄出槍枝至去年十二月新北地檢署對其發動搜索前，蔡男都未向調查局陳報，且隱匿不報、湮滅證據，此案經媒體報導引發輿論撻伐，戕害政府機關威信，其所提復審因此被認定為無理由。

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