調查官追查加密貨幣犯罪 有SOP可遵循

暗網買槍示意圖

2022/10/03 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕前調查官蔡侑霖任內以比特幣非法從暗網買槍彈遭逮後被免職，他稱是想提升追查加密貨幣犯罪金流的能力，但不被公務人員保障暨培訓委員會採納；調查局職司國內安全調查、保防、國家安全維護等諸多重要工作，關於各外勤處站挖掘犯罪情資及立案等流程，為避免偵查過程中發生程序違失等情況，調查局有編印「犯罪調查手冊」供調查官參考，即便是近年來才興起的利用加密貨幣犯罪等不法案件，調查局啟動查案前，內部也有標準作業程序供調查官遵循。

以調查局資安工作站去年偵破加密貨幣泰達幣詐騙案為例，資安站在接獲知名加密貨幣交易所提供的情資後，隨即陳報調查局本部正式立案，資安站這才啟動後續的調查行動，在蒐證邁入最後的收網階段，報請北檢指揮，於去年一月發動搜索及約談；去年五月，北檢已起訴該案被告蔡宗霖等九人，現於法院審理中。

請繼續往下閱讀...

依據外勤調查官處理案件線索的準則，當外勤調查官發掘犯罪情資或線索時，原則上應以「書面」方式陳報所屬單位；不過，若是遇到突發等急迫情形，事急從權，可先以「言詞」或「電話」等方式陳報，事後仍要再補陳書面；簡言之，無論犯罪情資或線索是否緊急，都需要先陳報給所屬單位知曉。

而在調查局對特定案件進行立案之前，外勤調查處站等單位所蒐集到的情資或線索，仍屬於「蒐情階段」，此時調查官還不能實施犯罪調查作為，一切均須等案件正式立案之後，調查程序才算真正啟動。倘若蒐報的情資或線索具有進一步的查證價值，各外勤處站通報局本部核備之後，即可授權外勤單位決行採取必要的調查作為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法