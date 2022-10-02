酒駕肇逃 藏車重返現場就是不救

陳三元的小貨車前擋風玻璃因為正面撞上劉姓男子，有大面積龜裂，但陳男辯稱不知道自己撞到人。（民眾提供）

2022/10/02 05:30

67歲路人 離家僅百米枉死

〔記者王捷／台南報導〕在台南善化夜市擺攤的六十歲男子陳三元，昨凌晨一點多酒後開小貨車，涉嫌逆向撞上徒步返家的六十七歲劉姓男子，陳男沒報案還肇逃，並把肇事車輛藏起來，再由女員工載他重回現場，確認劉男死了沒，之後有民眾發現報案，劉男送醫不治，警方三小時內抓到陳男，但他否認肇逃，警方出示監視器，畫面顯示他冷血看著劉男見死不救，陳男仍不認罪。

女員工接應 惹藏匿嫌犯罪

陳男酒測值○．一六毫克，肇逃惡行重大，台南檢方以陳男有串供、滅證的確切證據，向地院聲請羈押獲准；而女員工接應的行為，警方也以藏匿嫌犯移送檢方偵辦。

請繼續往下閱讀...

陳三元上月卅日晚上在善化夜市擺攤，收攤後他自稱因天氣熱，在小貨車上喝了罐啤酒解渴，本月一日凌晨開車行經南市安南區時，竟逆向行駛撞上走路回家的劉男。

劉男前晚去友人家泡茶聊天，昨凌晨一點離開，在離家門一百多公尺遠，遭陳男的小貨車正面撞擊倒地，小貨車前擋風玻璃大片碎裂，保險桿也撞壞，顯示撞擊力道很大。

車玻璃撞爛 拗不知撞到人

陳男肇事後，車子停了一下又開走，非但沒報案，反而把肇事小貨車開到附近市場藏起來，再叫女員工開車過來接他，還重回案發現場，確認劉男死了沒，接著要女員工開車載他回家。

善化夜市陳三元 肇逃累犯

警方獲報後，通報救護車將劉男送醫搶救仍不治，並調閱路口監視器，找上陳男的女員工，在案發三小時內抓到陳男，但陳男否認肇逃，辯稱不知道自己撞到人，警方指著他的小貨車質問：「車子都撞成這樣還狡辯！」同時出示監視器畫面，指認他曾回到現場，冷血看著劉男見死不救。警方也查出他是肇逃累犯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法