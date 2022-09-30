詐助理費更審判4年4月 國民黨竹市議員顏政德改無黨選

顏政德此次並未獲國民黨提名掛黨籍參選市議員，是以無黨身分參選。顏政德受訪表示，他會繼續上訴到底，也會努力捍衛自身清白。（取自臉書）

2022/09/30 05:30

〔記者楊國文、洪美秀／綜合報導〕國民黨籍新竹市議員顏政德，被控透過姪子顏兆沅找來女友王嗣涓（已結婚）當人頭詐領助理費案，高等法院更一審昨依貪污治罪條例的「利用職務詐取財物罪」，判顏政德四年四月、褫奪公權四年，併科罰金四十八萬元。

檢調指控，顏政德二○一四年十二月廿五日至二○一八年十二月廿四日擔任新竹市議員，並聘姪子顏兆沅為市議員助理。顏從二○一八年十二月廿五日起連任市議員至今。

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依規定，市議員可聘二至四位助理，顏政德有意詐領助理費，竟透過顏兆沅居中安排，找來擔任某商務旅館櫃檯人員的女友王嗣涓（兩人後來結婚）做人頭，自二○一五年九月到二○一六年一月間，向議會申請助理費，後來王女將公費助理帳戶的提款卡與密碼交給顏兆沅，再轉交由顏政德自行提款花用，共詐得十七萬五千元。

偵查時，顏政德坦承犯行，並繳回犯罪所得，檢方依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪起訴顏政德、顏兆沅這對叔姪、王女。不過，一審時，顏政德等三名被告翻供，否認犯罪。

新竹地院認定顏政德等人所言不實，依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪，判顏政德徒刑四年四月，併科罰金四十八萬元，犯罪所得十七萬五千元沒收，顏兆沅判刑兩年，王女判一年一月，緩刑四年。

顏政德等三人上訴高等法院均被駁回；顏三人仍上訴，最高法院撤銷發回高院更一審審理。高院更一審昨判決上訴駁回，維持一審刑度。

顏政德此次並未獲國民黨提名掛黨籍參選市議員，是以無黨身分參選。顏政德受訪表示，他會繼續上訴到底，也會努力捍衛自身清白。

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