鐵線開腳鐐 重犯脫逃20小時落網

台中監獄受刑人陳坤和穿著病人服，竊取貨車逃逸的畫面。（圖：翻攝自記者爆料網）

2022/09/19 05:30

戒護就醫 變裝竊車逃逸

〔記者許國楨、李容萍／綜合報導〕台中監獄受刑人陳坤和前天戒護就醫期間，利用十公分鐵線破壞腳鐐脫逃，因屬重刑犯且具暴力傾向危險性，檢方立即發布通緝並指揮警方全力追緝，所幸廿小時後，昨在桃園將他制伏，過程中陳持折疊刀、剪刀抵抗並自傷，被緊急送醫，目前生命跡象穩定，持續戒護就醫中，陳男逃亡過程及停留點是否有人接濟，警方將持續追查，全案依脫逃等罪嫌究辦。

陳嫌具暴力傾向 檢警立即全力追緝

四十五歲陳嫌因槍砲、毒品、加重竊盜等案被判刑十六年，今年三月廿二日入台中監獄服刑，他入監前左腳跟骨折手術，入監後中監按醫囑，本月十六日戒護至中國醫藥大學附設醫院住院，十七日上午鋼釘拔除手術後，回病房休息，當天下午五時四十四分，監所管理員發現陳不在病房，趕緊通報。

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中監查出，陳利用不明方式取得長約十公分鐵線破壞腳鐐，再穿病人袍離開醫院，逃往鄰近台中殯儀館竊車逃逸。

中壢投靠友人遭鎖定 拒捕持刀自傷

陳嫌後棄車數度變裝，步行並換搭計程車製造斷點，雖未使用手機，仍被專案小組鎖定搭計程車到桃園中壢投靠友人，昨天下午一時四十五分，趁他下車立即圍捕。

陳原本拔腿要逃，見現場約有五十名警力朝他包圍，自知跑不掉，陳拒捕並拿出一把剪刀、一把折疊刀對峙，還揮舞試圖攻擊警方，警方對空鳴一槍嚇阻，陳竟以刀子劃刺傷自己的頸部及右胸。陳被送往中壢天晟醫院急救時，一度又試圖逃跑，經戒護員警壓制，才配合治療。

陳男昨被警方帶返台中醫療院所戒護，陳逃亡期間曾向家人透露，逃亡是因為「不想死在裡面」。

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