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    搏上位砍遍南北 竹聯分會長落網

    綽號「狸貓」的28歲明仁會黎姓新店分會長（白T恤）被警檢肅送辦。（記者劉慶侯翻攝）

    綽號「狸貓」的28歲明仁會黎姓新店分會長（白T恤）被警檢肅送辦。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/09/18 05:30

    〔記者劉慶侯／台北報導〕綽號「狸貓」的竹聯幫明仁會黎姓新店分會長，曾因博弈賭債糾紛，去年間在台北市多次引發街頭鬥毆流血事件，並涉及北市知名涮涮鍋店傷害案、嘉義縣新港鄉一所宮廟殺人未遂案；台北市刑警大隊偵一隊蒐證後，將黎嫌和幫眾共七人檢肅到案，移送偵辦。

    警方表示，隸屬竹聯幫仁堂旗下的弘仁會已被警方多次清剿，弘仁會蕭條後，新崛起的明仁會行事更狠辣，其中，廿八歲黎嫌極為凶悍，隱然有上位的態勢。

    28歲狸貓 四海分子照樣砍

    據了解，黎嫌主要經營博弈代理業務，因此與多名被害人衍生債務糾紛，去年四月起，接連在北市、新北市、嘉義縣等地犯下多起暴力討債、恐嚇勒索、砍殺傷害等案。

    由於北市發生多起暴力事件都與明仁會有關，引起市警局長楊源明高度重視，責令北市刑警大隊偕同中山分局、松山分局、中正一分局、文山二分局等組成專案小組。

    警方追查發現，去年四月竹聯幫仁堂旗下小弟，被廿四歲鍾姓賭客跑帳廿一萬元，對方僅願拿出五萬元，黎不滿，教唆手下前往押人討債，但鍾男父親有四海幫背景，黎等人氣勢受挫，雙方結下樑子。

    四個月後，黎探知鍾父在北市中山區吉林路投資一家牛肉涮涮鍋店，派人持斧頭前往砍傷鍾父，動手的三人事後投案，擔下刑責；不久鍾父的洪姓司機前往嘉義某宮廟處理事情，也遭三名男子當街追砍受傷。

    警方蒐證多月，認定時機成熟，前天展開收網，派出特勤中隊荷槍實彈前往黎嫌的據點突襲，逮捕黎嫌和六名幫眾，起獲名錶、廿萬元現金、鎮暴槍、霰彈槍子彈、西瓜刀、斧頭、球棒及毒品等物。警詢時黎嫌否認涉案，但警方根據掌握的相關事證，依傷害、殺人未遂、妨害自由、恐嚇取財、賭博以及組織犯罪條例等罪，將全案移送地檢署偵辦。

    台北市刑警大隊表示，北市警從八月廿日迄今，共計查獲竹聯幫、四海幫等治平對象三十四人到案，將持續打擊黑幫，維護選前治安。

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