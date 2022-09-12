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    烤肉火燒透天厝 回收物斷生路 孫女衝火場救公嬤3死

    台南市永康區民宅疑因烤肉不慎引燃大火，造成祖孫三 人葬身火窟。消防員現場救援。 （記者劉婉君攝、民眾提供）

    台南市永康區民宅疑因烤肉不慎引燃大火，造成祖孫三 人葬身火窟。消防員現場救援。 （記者劉婉君攝、民眾提供）

    2022/09/12 05:30

    〔記者劉婉君、王姝琇／台南報導〕中秋烤肉發生憾事！台南市二十歲陳姓女子與十七歲妹妹，昨天傍晚在一樓準備用電烤盤烤肉，延長線疑突然起火爆炸，妹妹自行逃出，姊姊趕緊上樓叫阿公阿嬤下樓逃生，卻因現場回收物多，火勢向上延燒，除了阿公阿嬤，姊姊自己也受困二樓，其中阿公及陳女送醫不治，阿嬤則被燒成焦黑陳屍火場。

    疑延長線起火 妹妹自行逃出

    九十歲王姓夫妻與小女兒、女婿、二名孫女一家六口同住永康區復國一路三層樓透天厝，警、消初步調查，事發當時陳女與妹妹在一樓客廳準備用電烤盤烤肉，疑延長線突然起火，因屋內客廳及車庫堆放許多回收物，火勢從一樓往上竄燒，妹妹自行逃出求救，姊姊趕緊跑到二樓要叫阿公、阿嬤逃生，但火勢一發不可收拾，迅速延燒，祖孫三人受困火場，根本來不及逃生。

    昨晚五時五十二分，南市消防局獲報火警報案，消防員趕抵時，透天厝已全面燃燒，陷入一片火海，因屋內堆放許多回收物，火勢猛烈，六時十六分火勢控制後，警、義消進入屋內搜尋，在二樓前面的房間找到九十歲王姓阿公、七十歲許姓阿嬤及二十歲陳姓孫女，阿嬤已當場死亡，阿公與孫女則無生命跡象，送醫急救不治。

    女兒、女婿哭紅眼︰才出去一下

    王姓死者的女兒、女婿正好外出，得知噩耗返家不敢置信，直說「才出去一下子，怎麼會發生這種事？」後續趕到現場的親屬更是哭紅了眼。

    阿公是熱心老鄰長 喜歡收回收物

    住家在斜對面的復國里長許建國表示，王姓阿公自二○○七年開始就擔任鄰長，也是社區關懷據點主任，在社區活動中心當志工，是他最得力的助手，平時喜歡收一些回收物，但並未從事資源回收業，許建國不捨地說，「今年原想推薦王鄰長當長青楷模，沒想到發生這種事」附近鄰居也表示，鄰長幫忙里長發送各種通知單或資料給里民，很熱心。鄰居則說，阿嬤有糖尿病，眼睛不好，行動不便，很少看到她，偶爾看到她在家門口扶著牆站著，會點頭打招呼。

    市長黃偉哲昨晚趕赴現場關心，對於中秋節剛過就發生不幸，表示非常遺憾。黃偉哲再三呼籲，屋內不要堆置易燃物品，也不要阻擋逃生通道，此案就是一個血淋淋活生生的例子，這種不幸是可以預防及避免的。

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