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    首頁　>　社會

    標線沒了仍找出相對位置 重判肇事者

    法官偕同警員重返車禍現場勘驗時，現場標線已重新繪製，法官而比對相關建物的位置，算出肇事者超速廿四點八八公里。（記者林嘉東攝）

    法官偕同警員重返車禍現場勘驗時，現場標線已重新繪製，法官而比對相關建物的位置，算出肇事者超速廿四點八八公里。（記者林嘉東攝）

    2022/09/11 05:30

    法官揪無照駕駛超速24.88公里

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市孟姓男子駕車撞死路人，死者家屬質疑他超速，檢警無法確認當下車速，仍依過失致死罪起訴孟男。基隆地院考量車速攸關肇責比例與賠償金額，案發十個多月後重回現場履勘，但事故地點的標線已經重劃，法官仍依建築物的相對位置，算出孟當時超速廿四點八八公里，依過失致死罪重判孟男一年六月徒刑；可上訴。

    判決指出，孟男去年九月間凌晨四時許，駕車沿基隆市仁愛區港西街，往基隆市區方向行駛，行經陽明海運文化館前斑馬線時，撞上闖紅燈走在斑馬線上的謝姓老翁，謝翁大腦受創嚴重，傷重不治。

    開車撞死闖紅燈走斑馬線行人 車速攸關肇責比例與賠償金

    檢警調查，孟男無照駕駛，侵入對向車道，未禮讓行走在斑馬線上的老翁，起訴孟男。謝翁兒子強調孟男超速才會撞死老父，請法官給公道。

    法官為釐清孟肇事時的車速到底多快，找基隆市交通警察隊警員張君彥至事故地點測量。履勘前，法官勘驗監視器，擷取孟車尾所處的黃色網狀線為起點，以車尾壓到的斑馬線邊緣線為終點，兩畫面相差兩秒鐘，欲依此測量孟車在這兩秒的行進距離。

    未料法官到場勘驗時，起點與終點的標誌、標線皆已重新繪製，無法直接測量距離，法官轉而比對監視器畫面及兩旁建築物的相對位置，作為測量基準。

    張員找到起點的對應位置是「東北大餅」店垂落地面的招牌，終點則是「陽明海運文化館」港西街圓弧狀柱子前緣，測量出兩點距離為四十一點六公尺。

    未和解 過失致死罪判一年半

    法官帶入行車距離除以時間等於速度的公式，即四十一點六公尺除以二秒算出，當時孟車時速為七十四點八八公里，而該路段速限五十公里，孟超速廿四點八八公里。

    判決指出，孟無照駕車於凌晨四時許，超速行駛且侵入對向車道，行經斑馬線不依規定讓行人優先通行，看見已走到對向斑馬線的謝翁時，來不及反應而撞上，為肇事主因，謝翁違規闖紅燈為次因；審酌孟未獲死者家屬原諒，迄今未和解，依過失致死罪重判一年六月徒刑。

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