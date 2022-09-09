KKday員工跳槽對手Klook／前經理涉竊密30萬交保

調查局資安工作站說明知名旅遊公司竊取競爭對手營業秘密的手法。（調查局提供）

2022/09/09 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕近年我國企業內部營業秘密遭竊事件頻傳，調查局獲報，知名旅遊公司Klook涉嫌利用競爭對手KKday的離職員工，蒐集內部資訊及系統漏洞，進行商業滲透及竊取營業秘密；台北地檢署依妨害電腦使用及洩漏工商秘密等罪，諭令跳槽Klook當資深副總監的KKday前經理陳鈞暘卅萬元交保、另兩名Klook涉案員工，陳柏安十萬元交保、孫儀芬三萬元交保。

檢調調查，原任職KKday的陳鈞暘，在職期間即開始蒐集公司的內部資訊、密碼及系統漏洞，他於二O一九年離職後，涉嫌帶槍投靠前東家的競爭對手Klook，將前東家的系統漏洞及內部資訊，洩露給Klook員工陳柏安、孫儀芬。

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檢調查出，陳柏安、孫儀芬從陳鈞暘那處，取得KKday的系統漏洞等資訊後，自去年開始，涉嫌不法登入KKday的系統，竊取KKday合作廠商名稱、商品名稱、銷售數量、成本金額、客戶流量分析等商業機密的資料，嚴重侵害KKday的權益。

KKday向調查局資安工作站檢舉

本案起源於KKday進行內部資安稽核時，發現該公司的營運系統遭外人非法登入，且包括合作廠商名稱等營業秘密遭竊取，因此向調查局資安工作站提出檢舉，資安站與KKday合作，清查該公司內部系統連線紀錄，發現已離職的陳鈞暘涉有重嫌，因而報請北檢指揮，於上月廿九日兵分四路搜索、查扣非法竊取資料及大量涉案數位證物後，約談陳某等五人，北檢訊後諭令三人交保。

調查局資安站呼籲，企業應提升資安意識及資安防護能量，加強關注內部資訊系統登入情形及異常流量，強化資料庫的存取控管機制，避免遭不法人士利用商業滲透、系統漏洞等手法，竊取營業秘密等內部資料。

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