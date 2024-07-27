為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

女高中生騎車低頭扶手機撞死違規騎士 父女要賠256萬

鄭姓女高中生暑假騎電動自行車時低頭扶手機，與同向違規紅燈右轉的騎士發生車禍，被法官判賠256萬。（翻攝判決書）

鄭姓女高中生暑假騎電動自行車時低頭扶手機，與同向違規紅燈右轉的騎士發生車禍，被法官判賠256萬。（翻攝判決書）

2024/07/27 09:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕鄭姓女高中生2022年某日騎電動自行車行經高雄鳳山區文龍東路時，因放置在前方置物箱的手機快掉出來，鄭女低頭扶手機時沒注意車前狀況，直接撞上同向準備違規紅燈右轉的67歲孔姓機車騎士，孔男倒地後送醫傷重不治，孔家人提告向女高中生和她父親求償，法官判父女應連帶賠償256萬元。

判決指出，2022年8月25日上午10點40分左右，鄭姓女高中生騎電動自行車行鳳山區文龍東路和八德路口時，鄭女發現放在自行車前方置物箱的手機快要掉出來，她趕緊低頭扶住手機，當時路口號誌燈號轉為紅燈，與鄭女同向行駛的孔姓機車騎士準備紅燈右轉，他從鄭女左邊切過，刪好被低頭扶手機、未注意車前狀況的鄭女撞到機車右後方，孔男失控摔車。

孔男倒地後送醫，但因腦幹衰竭、顱底骨折、心肺衰竭，搶救至隔天仍傷重不治；孔男妻子和3名子女認為鄭姓女高中生有錯，提告向女高中生和她父親求償438萬餘元。鳳山簡易庭審理時，鄭女說自己沒錯，是孔男準備違規紅燈右轉，從汽車道駛入機車道才跟她發生碰撞，已侵害到她的路權，就算真的有過失，頂多也只該負10%責任，不應該賠這麼多錢。

法官審酌相關事證，認定孔男違規紅燈右轉，是這次車禍的肇事主因，要自負70%責任，再根據孔家人受侵害程度，算出鄭女和她的父親應連帶賠償256萬餘元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
桌球教練斑馬線被撞 靠行運將、派遣公司判連帶賠償94萬
2024/04/29 06:25

桌球教練斑馬線被撞 靠行運將、派遣公司判連帶賠償94萬
高雄警官騎車被撞癱 維修工賠1688萬獲緩刑
2024/07/12 06:55

高雄警官騎車被撞癱 維修工賠1688萬獲緩刑

跟著AI大廠走 南科卓越城自備68萬起
開車撞死行人開庭還嗆家屬 竹縣惡男判刑1年6月
2024/07/23 11:03

開車撞死行人開庭還嗆家屬 竹縣惡男判刑1年6月
新娘婚禮當天穿著婚紗被酒駕撞死 新郎控告供酒業者獲賠2800萬
2024/06/23 15:12

新娘婚禮當天穿著婚紗被酒駕撞死 新郎控告供酒業者獲賠2800萬

超模愛吃素？維持苗條身材與營養均衡的完美法則
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播