女高中生騎車低頭扶手機撞死違規騎士 父女要賠256萬

鄭姓女高中生暑假騎電動自行車時低頭扶手機，與同向違規紅燈右轉的騎士發生車禍，被法官判賠256萬。（翻攝判決書）

2024/07/27 09:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕鄭姓女高中生2022年某日騎電動自行車行經高雄鳳山區文龍東路時，因放置在前方置物箱的手機快掉出來，鄭女低頭扶手機時沒注意車前狀況，直接撞上同向準備違規紅燈右轉的67歲孔姓機車騎士，孔男倒地後送醫傷重不治，孔家人提告向女高中生和她父親求償，法官判父女應連帶賠償256萬元。

判決指出，2022年8月25日上午10點40分左右，鄭姓女高中生騎電動自行車行鳳山區文龍東路和八德路口時，鄭女發現放在自行車前方置物箱的手機快要掉出來，她趕緊低頭扶住手機，當時路口號誌燈號轉為紅燈，與鄭女同向行駛的孔姓機車騎士準備紅燈右轉，他從鄭女左邊切過，刪好被低頭扶手機、未注意車前狀況的鄭女撞到機車右後方，孔男失控摔車。

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孔男倒地後送醫，但因腦幹衰竭、顱底骨折、心肺衰竭，搶救至隔天仍傷重不治；孔男妻子和3名子女認為鄭姓女高中生有錯，提告向女高中生和她父親求償438萬餘元。鳳山簡易庭審理時，鄭女說自己沒錯，是孔男準備違規紅燈右轉，從汽車道駛入機車道才跟她發生碰撞，已侵害到她的路權，就算真的有過失，頂多也只該負10%責任，不應該賠這麼多錢。

法官審酌相關事證，認定孔男違規紅燈右轉，是這次車禍的肇事主因，要自負70%責任，再根據孔家人受侵害程度，算出鄭女和她的父親應連帶賠償256萬餘元，可上訴。

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