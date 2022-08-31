一個髮型不同認定／15年3度逆轉 林金貴案再改判無罪

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2022/08/31 05:30

林金貴聽判 激動致謝

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄男子林金貴被控於十五年前槍殺計程車運將，被判無期徒刑確定入監服刑，高雄高分院再審，逆轉改判無罪，高雄高分院再審更一審又判無期徒刑，高雄高分院昨再審更二審再度逆轉改判無罪，可上訴；林金貴到庭聽判，面對第三度逆轉，激動到說不出話，他對所有相信他、支持他的朋友致謝；冤獄人權團體疾呼請檢方不要上訴，高雄高分檢強調，於收到判決書後，再研議是否上訴。

人權團體盼別再上訴

檢：收到判決書再議

二○○七年五月高雄鳳山王姓計程車司機遭槍殺身亡，警方逮捕林金貴，查出他行凶後離開現場，被監視器拍到身影，經三名目擊證人指證，二○一○年判無期徒刑定讞，林金貴入獄服刑。

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冤獄平反協會認為，林金貴遭逮捕後始終喊冤，且車上指紋排除林金貴，毛髮也無從證明是林金貴所有，林金貴也通過測謊，法院仍認定林金貴殺人罪成立，處無期徒刑。

冤獄平反協會因此為林男聲請再審，二○一七年四月獲高雄高分院裁准再審，當庭釋放已被囚禁三一一六天的林金貴。

當初會獲准再審，是林男胞姊找到林在案發前兩個月拍的短髮大頭照，與監視器拍到凶手蓄長髮不符；高雄高分院再審合議庭認為，大頭照短髮不超過耳際，凶嫌則髮長及肩，兩個月不可能就長出十七公分的及肩長髮，且林的手機顯示他人不在現場等，判無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院再審更一審以有女證人證稱，林金貴找她性交易時，是留長髮綁馬尾，認定林犯案，再次改判無期徒刑。

髮型長短再成論戰點

林上訴，最高法院撤銷原判發回，高雄高分院再審更二審判決指出，再審更一審的女證人只見過林一次面，事隔五個多月後才由警方提供林金貴的大頭照指認，或讓不在案發現場的證人指認監視器畫面中的凶嫌等，指認程序違反規定，無從採信。

且案發前兩個月林男的髮型為耳上短髮，不可能兩個月後就長到長髮披肩，因此推定有利於被告的短髮認定，且案發現場監視器的影像，無法認定凶手即為被告，又無法認定凶手是否戴假髮，案發現場也沒有證據證明林男犯案，因而推翻有罪判決，改判無罪。

林金貴當年三月理髮後的大頭照顯示為短髮未蓋耳，醫師專業意見指出，兩個月頭髮不可能長那麼長。（資料照）

二○○七年五月高雄鳳山王姓計程車司機遭槍殺身亡，當時發布的凶嫌素描髮長及肩。（資料照）

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