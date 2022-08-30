想逃遭釘板、餵蟲、吃屎⋯台版柬埔寨囚甲仙 警救7人

高雄警方攻堅逮捕主嫌彭郁 錡等五嫌，並救出七名被害 人。 （民眾、警方提供）

2022/08/30 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕台版柬埔寨！廿二歲男子彭郁錡自組詐騙集團，以月領五萬元高薪利誘年輕人上門應徵，至少有七人受騙，被囚禁在高雄甲仙山區偏僻工寮，飽受釘板等刑具毆打，甚至餵吃蟲子、排泄物，慘無人道，直到被害人脫逃對外求救，彭男惡行才曝光，警方日前破門攻堅逮捕彭等五名嫌犯，並救出七名被害人。

警方調查，彭郁錡是二度結夥持槍強盜的藥頭，被判刑七年十月確定，彭男逃亡期間，與十八歲許男、廿四歲楊男、四十七歲邱男及張姓少年，成立詐騙集團的水房，負責找人頭帳戶。

請繼續往下閱讀...

彭男以工作輕鬆、只要交付帳戶、存摺和印章就可月領五萬元為餌，等被害人交付帳戶等物，彭男等人就將人載到甲仙山區的工寮囚禁，威脅配合執行詐騙款項工作。

曾有被害人反抗、想逃跑，慘遭彭男等人持電擊棒、自製釘板等刑具毆打，或以菸頭燙被害人凌虐，甚至有人被餵吃蟲子、排泄物，慘無人道，遭囚禁最久者長達兩個多禮拜。

上週有一名被害人乘隙逃，向附近民宅求救，高市旗山警分局和高市刑大共組專案小組，趕赴現場破門攻堅，逮捕彭男主嫌等五人，並查扣電擊器等證物，及時救出五男二女共七名被害人。

主嫌彭郁錡另涉強盜案判刑 立即發監

全案警方依組織犯罪、妨害自由、傷害、洗錢防制法等罪嫌，移送橋頭地檢署及高雄少年及家事法院偵辦，檢方複訊後聲押；法院裁定許嫌收押禁見、邱嫌收押未禁見，楊嫌二萬元交保，張姓少年收容。而彭男因另涉強盜案被判刑七年十月，立即發監。

警方呼籲民眾勿提供帳戶供詐欺集團使用，除可能涉嫌詐欺罪，亦有人身自由遭受危害的風險，如有疑問，可第一時間撥打一六五反詐騙專線詢問。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法