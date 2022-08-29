調查官濫用「天網」 助友人打官司

調查局航業調查處基隆站前機動組長徐宿良盜賣查扣毒品案，發現吳姓調查官為了幫助友人打贏官司，利用調查局天網等系統，偷查被害人個資，再洩密給友人。（資料照）

2022/08/29 05:30

追徐宿良盜賣毒品案 發現吳姓調查官偷查被害人個資

〔記者林嘉東／基隆報導〕調查局航業調查處基隆站前機動組長徐宿良盜賣查扣毒品案，調查局北部機動工作站查出案外案，發現在徐麾下的吳姓調查官，為助友人打贏官司，竟利用調查局的「法眼及天網查詢系統」，偷查被害人個資洩密。基隆地檢署近日偵結，認定吳涉犯公務員洩漏國防以外應秘密文書等罪，考量吳犯行未危害公共利益，犯後深表悔悟，處分緩起訴，但命吳須支付公庫十萬元。

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吳獲緩起訴 須支付公庫10萬元

桃園地檢署前年指揮調查局北部機動工作站偵辦調查局航調處基隆調查站遺失六．五公斤安非他命「毒郵包」證物案時，為釐清到底誰搞丟毒品，查扣機動組成員經手案件與手機。

檢調追出，航調處基隆站前機動組長徐宿良，二○一二年起六度盜賣扣案毒品，狠撈一．六八億餘元後，還意外查出，調查班五十二期結業的吳姓調查官濫用「調查局法眼及天網查詢系統」，非法取得民眾個資。前年五月間，吳的林姓友人與劉姓女子有車禍過失傷害糾紛，致劉女受有肋骨骨折等傷，林因而被檢方起訴過失傷害罪。

吳為了助林打贏官司，接到林傳來劉女的身分證字號後，深夜十一時許在辦公室，登入法眼及天網查詢系統，在系統的查詢用途欄，不實輸入「劉女涉及毒品案」，非法取得劉女的個資及前科紀錄。

隔日，吳又委託不知情的黃姓女調查官，協助查得劉女的就醫紀錄，以手機拍攝劉女的就醫紀錄後，詢問熟識的新北市警局廖姓警員如何舉證自保，才把劉女就醫紀錄的照片轉傳給林，教林如何打官司。

北機站意外查獲調查官洩密案外案後，將全案移送基隆地檢署偵辦，吳在檢方調查期間，已被懲處一大過，調回調查局本部總務處。

至於吳的林姓友人與劉女的過失傷害官司，法院因劉女撤回告訴，判決公訴不受理。

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