為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    遭友誘騙到柬國 25歲男平安返回

    廿五歲男子（右黑衣）疑為賺錢經友人仲介到柬埔寨，險些淪為豬仔，經警方策動後平安返國，16日在機場將男子接回。（記者廖雪茹翻攝）

    廿五歲男子（右黑衣）疑為賺錢經友人仲介到柬埔寨，險些淪為豬仔，經警方策動後平安返國，16日在機場將男子接回。（記者廖雪茹翻攝）

    2022/08/23 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕柬埔寨事件詐騙手法層出不窮，新竹縣警方本月三日接獲報案，稱廿五歲兒子疑似遭誘騙至境外從事詐騙工作，擔心遭控制有生命危險；警方調閱監視器畫面、機票訂購紀錄，鎖定該男一名友人仲介前往柬埔寨工作賺錢，經積極策動，男子終於在十六日平安返國。

    警方策動仲介的友人勸他回來

    近來柬埔寨事件成為國人關注焦點，新竹縣政府警察局清查，轄內共有一四八人出境至柬埔寨，目前受理報案十五件，有數人遭扣留護照，警方除通報外交部外，持續與家屬保持聯繫。其中一名竹北地區男子，疑遭誘拐赴柬埔寨，十六日返國。

    竹北警分局表示，這名男子稱自己積欠債務，友人告知有賺錢機會，為打工還債才聽信友人的話，於本月二日出境。警方在三日接獲家屬報案後，隨即成立專案小組，擴大調閱相關監視器畫面、機票訂購紀錄，追查多日鎖定該男一名友人仲介前往柬埔寨工作賺錢，立即聯繫其友人，要求將男子送返回國，並於十六日兵分四路，於機場及友人處所將所有人帶回。

    竹北警分局表示，將持續釐清該案是否有幫派涉及其他詐騙、人口販運不法情事，積極擴大溯源追查，後續報請新竹地檢署指揮偵辦。

    警方也呼籲，詐騙集團專挑沒有經驗的年輕人，請民眾切勿輕信高薪誘惑不實廣告，赴海外從事電信詐騙或線上博弈等工作，否則一旦掉入陷阱，護照被扣、行動受限，不僅金錢損失，更可能遭囚禁施虐，任人宰割。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播