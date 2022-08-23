遭友誘騙到柬國 25歲男平安返回

廿五歲男子（右黑衣）疑為賺錢經友人仲介到柬埔寨，險些淪為豬仔，經警方策動後平安返國，16日在機場將男子接回。（記者廖雪茹翻攝）

2022/08/23 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕柬埔寨事件詐騙手法層出不窮，新竹縣警方本月三日接獲報案，稱廿五歲兒子疑似遭誘騙至境外從事詐騙工作，擔心遭控制有生命危險；警方調閱監視器畫面、機票訂購紀錄，鎖定該男一名友人仲介前往柬埔寨工作賺錢，經積極策動，男子終於在十六日平安返國。

警方策動仲介的友人勸他回來

近來柬埔寨事件成為國人關注焦點，新竹縣政府警察局清查，轄內共有一四八人出境至柬埔寨，目前受理報案十五件，有數人遭扣留護照，警方除通報外交部外，持續與家屬保持聯繫。其中一名竹北地區男子，疑遭誘拐赴柬埔寨，十六日返國。

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竹北警分局表示，這名男子稱自己積欠債務，友人告知有賺錢機會，為打工還債才聽信友人的話，於本月二日出境。警方在三日接獲家屬報案後，隨即成立專案小組，擴大調閱相關監視器畫面、機票訂購紀錄，追查多日鎖定該男一名友人仲介前往柬埔寨工作賺錢，立即聯繫其友人，要求將男子送返回國，並於十六日兵分四路，於機場及友人處所將所有人帶回。

竹北警分局表示，將持續釐清該案是否有幫派涉及其他詐騙、人口販運不法情事，積極擴大溯源追查，後續報請新竹地檢署指揮偵辦。

警方也呼籲，詐騙集團專挑沒有經驗的年輕人，請民眾切勿輕信高薪誘惑不實廣告，赴海外從事電信詐騙或線上博弈等工作，否則一旦掉入陷阱，護照被扣、行動受限，不僅金錢損失，更可能遭囚禁施虐，任人宰割。

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