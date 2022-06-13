彩券行未投保 女員工車禍重傷害求償敗訴

小公司員工可向職業工會投保

2022/06/13 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕彩券行林姓女員工凌晨下班後發生車禍，造成永久失能等重大傷害，卻發現雇主未替她投保勞工保險，導致無法請領傷病、失能補助，向彩券行負責人求償；高等法院維持一審見解，認為彩券行僅三名員工，未達聘僱滿五名員工須強制投保規定，也無替林女投保勞工保險的義務，判林女敗訴確定。

僅3員工 無強制投保義務

林女二○一六年七月任職新北市一家彩券行，同年十二月廿六日凌晨下班後，林女搭乘友人機車發生重大車禍，受有左側硬腦下腔出血、水腦症、傷後癲癇等重大傷害，達殘廢等級第二級；她向勞保局請領傷病、失能補助金，卻因資格不符遭拒。

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林女發現，彩券行未替她投保勞工保險，以致她無法請領傷病補償金及失能補助金共計八十五萬九千多元，向陳姓、黃姓雇主求償八十五萬九千多元。

陳男指稱僅借牌給黃男經營彩券行，實際負責人是黃男，自己非林女的雇主，沒有賠償責任；黃男庭訊表示，彩券行僅聘請包括林女在內的三名員工，因員工人數不滿五人，非勞保條例第六條規定的強制投保單位，因此未替林女投保。

新北地院傳訊彩券行最資深女員工，她證稱彩券行只有三名員工，合議庭認定黃男沒有替林女投保義務，判她敗訴。林女不服，上訴高等法院。

林女認為，黃男未在她上班時即告知彩券行員工未滿五人，導致她不知情而未自行投保，損害其權益，黃應負起賠責任，但高等法院認為，彩券行在她填寫新進人員資料表時已告知員工僅三人，審酌林女曾在超商工作，應知悉員工投保勞保權益，認定彩券行無替林女投保勞保的義務，判她敗訴確定。

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