人倫慘劇／63歲精障女兒 弒99歲失智父

高雄新興區一處民宅傳女兒弒父再自殘的命案。（記者黃佳琳翻攝）

2022/06/11 05:30

妹探視 驚見父亡姊自殘

〔記者黃佳琳、許麗娟／高雄報導〕高雄新興區高齡九十九歲的吳姓老翁，疑遭同住的六十三歲大女兒殺害，二女兒昨午回家探視父親，驚見姊姊和爸爸躺臥在二樓房間，爸爸已明顯死亡，姊姊則是雙手疑有刀傷，送醫急救暫無生命危險，這對父女三年多前曾被社會局列為關懷家庭，弒父原因警方釐清中。

吳姓老翁是退伍多年的外省老兵，和妻子育有二子二女，妻子已過世超過三十年，兩個兒子一個過世多年，一個多年前因車禍，成植物人長住安養中心，大女兒和死者同住，二女兒住屏東。

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昨天下午四點多，吳姓老翁住處傳出命案，六十歲吳姓女子報案指出，父親在二樓房間內已死亡，姊姊則是雙手都是血，請求警消到場協助；警、消到場後，先將受傷的大女兒送醫，並通知鑑識人員到場採證。

警方指出，死者身上有兩處刀傷，分別在頭部和腿部，但看起來不是致命原因，現場也沒有打鬥痕跡，初步排除有外力侵入；鑑識人員在房間內有找到一把疑似凶刀，至於相關死因，待法醫解剖確定。

父幾天前迷路 里長送返

據了解，受傷的大女兒疑似有精神痼疾，老翁疑似有失智症，前幾天在住家附近迷路，被里長發現送回家，是中低收入家庭。

三年多前曾列關懷家庭

高市府社會局透露，這對父女於二○一九年曾發生爭執，主因是兩人為了生活細節的口角衝突，一度被列為關懷家庭，經社工介入輔導訪視八個月後，因狀況穩定而結案，近三年未再接獲通報，昨天命案發生後，已介入了解。

據附近鄰居表示，吳翁明年就要過百歲生日，身體看起來頗硬朗，也沒有聽過他和同住的大女兒有發生過何種紛爭，不解大女兒為何會做出弒親的舉動，希望警方能早日查明原因。

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