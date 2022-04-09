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    日軍撤離時 父在知本當警察 尋寶是想圓父遺願

    立志遵循父親遺願，開挖找尋日治時期黃金寶藏的安高民。（記者黃明堂翻攝）

    立志遵循父親遺願，開挖找尋日治時期黃金寶藏的安高民。（記者黃明堂翻攝）

    2022/04/09 05:30

    記者黃明堂／專訪

    「找到寶物，是爸爸生前遺願，希望能實現！」今年七十歲的安高民，他的父親日治時期在台東知本當警察，其父生前兩度向他提及，日軍撤離台灣時，在知本當地埋藏黃金之事，希望他能找到，為一圓父親的夢想，他特別申請開挖。

    安高民是阿里山鄒族人，陸軍官校畢業投入軍旅，工兵少校退役後，在嘉義阿里山鄉相當活躍，當過村長、鄉民代表，在阿里山鄉前身吳鳳鄉時期，還當過農會理事長、吳鳳合作農場理事主席，並且專研飼養高價的鱘龍魚、鱒魚。

    他說，八八風災擊垮了他的養殖區，於是到花蓮玉里重起爐灶，他做過很多事，但一直魂牽夢縈的，就是父親說過的寶藏之事。

    安高民讀高中時，父親第一次跟他說，日治時代父親在知本當警察，對知本很有感情。有關日本人在知本埋藏黃金一事，父親說的並不是很具體，按理說警察對部隊的事插不上手，如果日軍撤退真的有埋藏黃金，父親也不可能直接參與，「聽說」的可能性較大，所以，自己能不能在這裡挖出黃金，實在很難說。

    工兵少校退役 若如願將回饋部落

    安高民指出，尋寶是父親的遺願，基於父親生前對知本的感情，他願意在挖出寶物後，就自己應得的部分，撥三分之一給知本部落，做為農林漁牧啟動基金，讓父親的第二故鄉得以發展。

    日本撤台迄今，日軍在台灣藏寶的傳說各地都有，甚至有一種說法，台灣各地埋藏日軍留下的寶藏總價超過新台幣九千億，曾掀起台灣掘寶熱潮，政府還曾成立「發掘打撈日人埋沉物資監理委員會」，訂定「台灣省發掘打撈日人埋沉物資辦法」，目前還有「國有埋沉財產申請掘發打撈辦法」，受理民間挖掘日治時期寶藏的申請，但目前尚未聽聞尋寶成功的例子。

    表格

    表格

    安高民遵循父親遺願，在台東知本開挖找尋日治時期黃金寶藏。（記者黃明堂攝）

    安高民遵循父親遺願，在台東知本開挖找尋日治時期黃金寶藏。（記者黃明堂攝）

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